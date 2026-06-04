La española Jaël Bestué, sexta en los 200 metros de Roma

Roma, 4 jun (EFE).- La catalana Jaël Bestué, única representante española en categoría femenina en la Liga Diamante de Roma, finalizó sexta en la prueba de 200 metros con un tiempo de 22.98 segundos.
El triunfo fue para Julien Alfred, de Santa Lucía, que registró un tiempo de 21.93 segundos, superando a la campeona mundial de 100 y 200 metros, Melissa Jefferson-Wooden, quien marcó 22.17 en su primera carrera de la temporada.
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Bestué logró este año batir el récord de España de 200 metros en pista cubierta con 22.69 en Metz (Francia). En 2025 consiguió la plusmarca nacional al aire libre con 22.19 en Madrid. EFE
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