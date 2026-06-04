Ibai Gómez firma como entrenador del Zaragoza por una temporada con opción de otras dos

Zaragoza, 4 jun (EFE).- El Real Zaragoza ha anunciado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con Ibai Gómez para que el técnico vasco se convierta en el nuevo entrenador blanquillo para la temporada 2026-27, con opción de otras dos campañas más.

Ibai (Bilbao, 1989) es un técnico de pura vocación, que ya de adolescente empezó a dirigir a un equipo de niños de 5 años del Santutxu, con el que fue creciendo y acompañándoles en su evolución hasta edad juvenil, ha relatado el club en un comunicado.

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Compaginó este proceso con una carrera futbolística de alto nivel que le llevó a jugar cerca de 300 partidos entre Primera División, Champions League, Europa League y Copa del Rey y fue, además, campeón de la Supercopa de España en 2015 y 2021.

Tras su retirada como futbolista profesional, en la temporada 2023-24 asumió el banquillo del Santutxu de División de Honor Juvenil.

Entonces llamó la atención de la selección de República Dominicana, que lo reclutó como técnico para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el combinado caribeño completó una digna actuación en la fase de grupos frente a España, Egipto y Uzbekistán.

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Llegó al Arenas de Getxo para la 2024-25 y consiguió imponerse en el Grupo 2 de Segunda RFEF para ascender de categoría.

Ya en el escaparate del fútbol profesional, el pasado verano recaló en Andorra para dirigir por primera vez en LaLiga Hypermotion.

Tras un gran inicio acompañado de fútbol vistoso y buenos resultados, una mala racha a mitad de temporada le llevó a tomar la decisión de finalizar su etapa en el Principado.

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Ambicioso y con gusto por un sistema ofensivo y de posesión, Ibai aterriza ahora en Zaragoza con el objetivo de devolver al conjunto blanquillo al fútbol profesional.

Para este reto llega acompañado por dos técnicos incondicionales y de su plena confianza, Iñigo Larriqueta 'Larri' y David Vinatea.

Desde el Real Zaragoza han dado la bienvenida a Ibai y su cuerpo técnico y han confiado en lograr juntos los objetivos marcados. EFE