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Hacienda avanza una inversión histórica en vivienda pública en los presupuestos de 2027

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Madrid, 4 jun (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado este jueves que los futuros presupuestos de 2027 incluirán "el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática".

Arcadi España ha comparecido en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha repasado las principales tareas de su departamento, entre las que destaca la elaboración de unos presupuestos que serían los primeros de esta legislatura.

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Este proceso arrancará el viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden de elaboración de las cuentas.

Seguirá con la actualización del cuadro macroeconómico este mes "para poder traer a esta Cámara unas cuentas que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias", ha dicho el ministro.

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Los futuros presupuestos, ha explicado, serán "sociales", ampliarán derechos, fortalecerán el Estado del bienestar y tendrán inversión en vivienda pública como "prioridad absoluta", al tiempo que abordarán la reforma del sistema de financiación autonómica y serán compatibles con la reducción del déficit y la deuda pública.

Arcadi España ha puntualizado que, a pesar de las sucesivas prórrogas presupuestarias, el Gobierno ha afrontado las crisis y ha asegurado que su departamento está preparado "para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la protección de quienes más lo necesitan".

En ese sentido, ha insistido en que las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio "están resultando eficaces para controlar la inflación", aunque "en las próximas semanas" va a continuar el diálogo y negociación con los agentes sociales, con los sectores y con los grupos parlamentarios.

El objetivo es debatir "la continuidad de las medidas que tenemos en marcha" y que finalizan en este mes de junio, teniendo en cuenta que "el actual escenario es de elevada incertidumbre sobre la intensidad y duración del conflicto", ha recordado.

En materia tributaria, el ministro se ha limitado a señalar que impulsará un sistema "más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos", es decir, que no solo sea eficaz en la recaudación, "sino también justo en su distribución".

Así, ha indicado, el Gobierno trabajará en la modernización del sistema tributario y reforzará la lucha contra el fraude fiscal a través de iniciativas estructurales y el refuerzo de los medios humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria.

Otra de "las grandes prioridades" que ha citado es la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un instrumento "extraordinario" y una "oportunidad histórica" que España ha sabido aprovechar.

"Aprovecharla plenamente depende de la responsabilidad, la colaboración institucional y el compromiso de todos", ha advertido, y ha agregado que España ya ha alcanzado 265 compromisos, a los que se suman otros 80 actualmente en proceso de verificación, lo que supone "haber recorrido ya cerca del 75 % del total de los fondos asignados a nuestro país".

A su juicio, la modernización y la transformación económica no se quedan en grandes titulares, sino que se materializan en el día a día de nuestro tejido productivo.

Arcadi España se ha mostrado dispuesto a mantener "un diálogo honesto y constructivo" con los grupos parlamentarios, porque solo desde el diálogo, el acuerdo y la cooperación podremos dar respuesta a los retos que tiene por delante nuestro país". EFE

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