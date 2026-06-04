Enric Arnella ocupará el banquillo del Sabadell la próxima temporada

Barcelona, 4 jun (EFE).- El Astralpool Sabadell anunció este jueves que Enric Arnella será el nuevo entrenador del primer equipo la próxima temporada, en sustitución de David Palma, quien cierra una exitosa etapa de nueve campañas al frente del conjunto vallesano.

Formado en la estructura del club, el catalán afronta su primer gran reto como entrenador principal con el objetivo de devolver al Sabadell a la élite del waterpolo nacional y europeo.

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El conjunto catalán ha cerrado la temporada con la conquista de la Supercopa de España, aunque no ha logrado cumplir algunos de sus principales objetivos, tras caer en las semifinales de la Liga, perder la final de la Copa de la Reina y quedarse fuera de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones por primera vez en cinco años.

Hasta ahora segundo entrenador de Palma, Arnella ha formado con él una de las parejas técnicas más exitosas de la historia reciente del club. Bajo su dirección conjunta, el Sabadell ha conquistado dos Ligas de Campeones, seis Ligas, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y cinco Copas Catalunya.

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"Estar en el Sabadell es una motivación inmensa y una oportunidad para construir un proyecto ambicioso y ganador. Vengo con energía, respeto y muchas ganas de construir un equipo que crezca desde la exigencia y la confianza", señaló el técnico catalán en un mensaje difundido por el club a través de sus redes sociales.

Además de su trayectoria en el Sabadell, Arnella ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española júnior, con la que conquistó el oro mundial en 2021, dos platas mundialistas (2023 y 2025) y dos títulos europeos (2022 y 2024). Ahora espera trasladar esa experiencia y esos éxitos a un club con una "historia enorme", añadió. EFE

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