Espana agencias

Enric Arnella ocupará el banquillo del Sabadell la próxima temporada

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jun (EFE).- El Astralpool Sabadell anunció este jueves que Enric Arnella será el nuevo entrenador del primer equipo la próxima temporada, en sustitución de David Palma, quien cierra una exitosa etapa de nueve campañas al frente del conjunto vallesano.

Formado en la estructura del club, el catalán afronta su primer gran reto como entrenador principal con el objetivo de devolver al Sabadell a la élite del waterpolo nacional y europeo.

PUBLICIDAD

El conjunto catalán ha cerrado la temporada con la conquista de la Supercopa de España, aunque no ha logrado cumplir algunos de sus principales objetivos, tras caer en las semifinales de la Liga, perder la final de la Copa de la Reina y quedarse fuera de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones por primera vez en cinco años.

Hasta ahora segundo entrenador de Palma, Arnella ha formado con él una de las parejas técnicas más exitosas de la historia reciente del club. Bajo su dirección conjunta, el Sabadell ha conquistado dos Ligas de Campeones, seis Ligas, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y cinco Copas Catalunya.

PUBLICIDAD

"Estar en el Sabadell es una motivación inmensa y una oportunidad para construir un proyecto ambicioso y ganador. Vengo con energía, respeto y muchas ganas de construir un equipo que crezca desde la exigencia y la confianza", señaló el técnico catalán en un mensaje difundido por el club a través de sus redes sociales.

Además de su trayectoria en el Sabadell, Arnella ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española júnior, con la que conquistó el oro mundial en 2021, dos platas mundialistas (2023 y 2025) y dos títulos europeos (2022 y 2024). Ahora espera trasladar esa experiencia y esos éxitos a un club con una "historia enorme", añadió. EFE

avm/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La española Jaël Bestué, sexta en los 200 metros de Roma

Infobae

El Real Madrid impone su autoridad en Tenerife y fuerza el tercer partido

Infobae

1-1. España defrauda ante Irak

Infobae

Primavera Sound cancela las actuaciones de Mac DeMarco y Alex G a causa de la lluvia

Infobae

La lluvia cancela conciertos del Primavera Sound y causa un accidente de tren sin heridos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

El concejal de 25 años que presidirá las Nuevas Generaciones del PP ha cobrado 445 euros por cada hora en la que ha acudido a los Plenos

Las acusaciones populares duplican la condena que reclaman para David Sánchez tras escuchar su declaración ante la jueza

La UCO pide al juez acceso a todas las cuentas del PSOE entre 2024 y 2025 para seguir el rastro del dinero en el ‘caso Leire Díez’

Qué es Tubos Reunidos, la histórica empresa vasca que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

Ver el Mundial en casa sale caro: cuánto pagarás de más en tu factura de la luz durante los partidos

DEPORTES

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026: estos son los 26 elegidos por ‘Bubista’ en el primer mundial de su historia

El mercadeo de entrenadores en LaLiga: más de seis equipos cambian de técnico para la próxima temporada