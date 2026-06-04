Castella sale a hombros en Granada en una corrida sin transmisión

Luis F. Ruiz

Granada, 4 jun (EFE).- Sebastián Castella ha salido a hombros en la tarde de este jueves en la primera corrida de toros del abono del Corpus de Granada, en la que Miguel Ángel Perera se fue de vacío y Daniel Luque cortó una oreja ante un encierro de Domingo Hernández sin apenas transmisión.

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Castella se llevó un trofeo en cada uno de sus toros, ante los que estuvo voluntarioso y muy superior a su incapacidad de encelarse con los trastos. Tanto fue así que en el quite al primero se llevó una voltereta por no obedecer al capote, aunque sin mayor incidencia, tras lo que pasó a una faena de muleta en la que el diestro francés lo hizo todo.

En el segundo de su lote, que se empleó bien en el caballo, lo fue sometiendo poco a poco pese a que el toro se mostró intransigente, ante lo que lo llevó largo para darle espacio y fue en el izquierdo donde encontró más humillación para cuajar varias tandas que le posibilitaron la puerta grande.

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La tarde más gris fue para Miguel Ángel Perera, que en el primero de la tarde intentó por la derecha sin cuajar una tanda redonda porque su oponente no puso de su parte, embistiendo sin clase ni entrega.

En el quinto, el extremeño tampoco entró opciones con un toro que salía soso del embroque e imposible de poder cuajarle una mínima ligazón.

Daniel Luque tuvo dos caras de una misma moneda en su tarde, que en el primero de su lote se encontró con un oponente con algún problema por el pitón izquierdo, en el que no obedecía a los trastos y se le colaba al diestro, que incluso acabó en el suelo tras una voltereta. Con la muleta le ‘robó’ varias tandas de derechazos al dejarle muy encima la muleta.

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Sin embargo, la tarde mejoró algo para Luque en el sexto de la tarde, y no porque fuera mejor que el resto de la camada, pero ahí el diestro puso toda la carne en el asador en busca de la recompensa que no obtuvo en el anterior. Muy por encima de la red, llegó algo más al tendido y con ‘luquecinas’ conectó con el tendido, que pidió con fuerza la segunda, aunque la presidenta solo cedió en la primera.

FICHA DEL FESTEJO:

Se lidiaron seis toros de Domingo Hernández, igualados en su presentación, aunque algunos de ellos metidos en kilos. De juego sin transmisión ni juego en general, con algunas opciones más el cuarto que humilló más. Poco recorrido generalizado. Imposible el quinto.

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Sebastián Castella, de grana y oro: estocada (oreja tras aviso); pinchazo y estocada (oreja tras aviso).

Miguel Ángel Perera, de blanco y plata: estocada y un descabello (silencio tras aviso); cuatro pinchazos y estocada (silencio tras aviso).

Daniel Luque, de verde esperanza y oro: dos pinchazos y un descabello (ovación); estocada (oreja).

Segundo festejo de abono de la Feria del Corpus de Granada, primera corrida de toros del ciclo. Poco más de medio aforo en la Monumental Frascuelo. EFE

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(Foto)