1-1. España defrauda ante Irak

La Coruña, 4 jun (EFE).- La selección española, sin muchos de los habituales titulares en el once de Luis de la Fuente, no pasó con nota el último ensayo antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial al firmar tablas (1-1) con Irak en Riazor, donde Ferran Torres marcó el gol del vigente campeón de Europa y Doski logró el del empate. EFE
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