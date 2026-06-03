San José seguirá como entrenador del Eibar hasta 2027

Eibar (Gipuzkoa), 3 jun (EFE).- El donostiarra Beñat San José seguirá siendo entrenador del Eibar hasta 2027, según ha dado a conocer este miércoles el club guipuzcoano.

El Eibar apuesta así por la continuidad del técnico que ha dirigido 60 partidos con 27 victorias desde su llegada en febrero de 2025 y que esta temporada ha dejado al equipo clasificado en octava posición en la Liga Hypermotion, muy cerca de los puestos de promoción para el ascenso a Primera.

PUBLICIDAD

El club considera que San José es un entrenador que ha "transformado al equipo" desde su llegada a mitad de la temporada 24-25, "consolidando" un proyecto deportivo que esta campaña ha acariciado la promoción de La Liga Hypermotion, tras lograr un registro histórico en la segunda vuelta de la presente temporada.

Beñat San José ha llevado al Eibar a cifras nunca antes alcanzadas. Con 43 puntos logrados en las últimas 20 jornadas de la actual campaña, el equipo ha superado su mejor registro histórico de puntos en una sola vuelta, batiendo los 41 puntos conseguidos en la campaña 2021-22 y los 39 de la temporada 2023-24 y de la histórica 2013-14 del ascenso a Primera División.

PUBLICIDAD

Además presenta una propuesta de juego que "conecta con Ipurua", explica el club.

En temporada y media al frente del banquillo armero, Beñat San José ha dirigido 60 encuentros con un balance de 27 victorias, 17 empates y 16 derrotas.

PUBLICIDAD

Sus números lo convierten en uno de los entrenadores con mayor porcentaje de victorias de la historia del Eibar, con un 45 % de triunfos.

San José llegó a Ipurua en febrero de 2025 con un amplio recorrido internacional que contempla experiencias anteriores en clubes de fútbol de Arabia Saudí, Chile, Bolivia, México, Emiratos Árabes Unidos y Bélgica.

PUBLICIDAD

El Eibar asegura que su renovación hasta 2027 representa una "apuesta firme por la estabilidad" y por la "continuidad de un proyecto" que mantiene al equipo en la senda del "crecimiento" bajo unos valores "muy marcados". EFE.

lrb/cl/og