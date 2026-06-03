Albert Español, nuevo entrenador del Sabadell

Barcelona, 3 jun (EFE).- El Keio Sabadell ha anunciado este miércoles la incorporación del técnico catalán Albert Español para la próxima temporada, uno de los nombres propios del waterpolo estatal y europeo.

Español (Barcelona, 1985) llega al conjunto vallesano procedente del Tenerife Echeyde, club en el que ha permanecido durante las seis últimas temporadas, primero como jugador y posteriormente como entrenador, y al que ha contribuido a consolidar entre los mejores de la División de Honor.

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El preparador catalán ocupará el banquillo del Sabadell tras la salida de Quim Colet, quien, después de ocho temporadas y de caer en la final de la Liga ante el Zodiac Atlètic Barceloneta, puso fin a su etapa en el club, en la que conquistó un título, la Eurocopa de 2022.

"Comienza una nueva etapa que afronto con una enorme motivación. Me hace mucha ilusión y me llena de orgullo que este retorno sea para entrenar a una entidad como el Club Natació Sabadell, una de las instituciones deportivas más importantes del país", ha señalado el técnico en un mensaje difundido por el club vallesano en las redes sociales.

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El barcelonés, con una dilatada trayectoria como jugador, fue olímpico en Londres 2012 y Río 2016, y subcampeón del mundo en Roma 2009 con la selección española, además de conquistar la única 'Champions' del Atlètic Barceloneta en 2014, así como diez Ligas y ocho Copas del Rey.

Ahora asumirá la misión de recortar distancias respecto al Atlètic Barceloneta, gran dominador del panorama nacional, al frente de un Keio Sabadell que "sabe qué significa competir al máximo nivel y conoce mejor que nadie el camino hacia el éxito", según ha apuntado Español. EFE

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