Sanidad convoca a las comunidades para abordar el estatuto marco y las demandas médicas

Madrid, 2 jun (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha convocado el próximo viernes a las comunidades autónomas para abordar con ellas el nuevo texto del estatuto marco, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los grandes motivos de sus protestas, desde las guardias a las jornadas de 35 horas.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se celebrará de forma presencial y telemática a partir de las 10:30 horas del próximo 5 de junio, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, empiece dando cuenta a los consejeros autonómicos sobre el estado actual de las negociaciones con el comité de huelga médica.

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A continuación, de acuerdo al orden del día, al que ha tenido acceso EFE, la ministra informará del desarrollo legislativo del estatuto marco, que hoy inicia su andadura con su primer paso por el Consejo de Ministros, y otras legislaciones sanitarias que ha sido necesario abrir para poder mejorar las condiciones de los médicos, así como de la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Después, someterá a votación distintos acuerdos "decisorios" relativos a las principales exigencias médicas, el primero, sobre el límite máximo de la jornada de guardia, seguido del establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas, el de la mejora de la retribución de la jornada de guardia y la creación de mesas específicas de negociación para este colectivo.

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Una vez debatidos estos acuerdos, pasarán al apartado de las recomendaciones: una sobre la reducción progresiva de la jornada máxima semanal, otra sobre clasificación profesional del personal sanitario y una última sobre la participación del personal médico.

Por último, estudiarán dos acuerdos para crear un grupo de trabajo para el análisis de la organización del trabajo en los centros del SNS y otro para la desburocratización de la actividad asistencial.

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La convocatoria no ha gustado a la consejera madrileña, Fátima Matute, que en unas declaraciones remitidas a los medios ha recriminado al Ministerio que esté dando "una patada hacia adelante" intentando "proyectar" sus responsabilidades en las comunidades.

"Eso no quiere decir que nos desliguemos, pero es obligatorio y necesario que se sienten los ministerio de Función Pública, Trabajo y Hacienda para tener una memoria de viabilidad técnico-jurídica y una financiación finalista", ha subrayado.

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Con todo, considera que este estatuto marco es "lesivo y regresivo" para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que ha sido "negociado desde un despacho" pero no con los trabajadores, al tiempo que ha mostrado su apoyo al estatuto propio que reclaman los médicos pero "sin detraer ningún derecho del resto de categorías profesionales". EFE