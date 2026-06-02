España reafirma su compromiso para liberar a la española detenida en Bengasi (Libia)

Madrid, 2 jun (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reafirmado este martes a los familiares de la activista española Alicia Armesto Núñez, detenida en Bengasi (Libia) el viernes cuando se desplazaba por Libia en un convoy humanitario rumbo a Gaza, el compromiso del Gobierno con su liberación y protección diplomática.

Fuentes de Exteriores han indicado que Albares ha recibido en el ministerio a los familiares de Armesto y ha compartido con ellos las gestiones que está realizando del cónsul de España en Trípoli (Libia) para lograr su liberación lo antes posible.

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Alicia Armesto fue apresada junto a otros nueve activistas del convoy humanitario que se dirigía a Gaza y que según las autoridades del este de Libia habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales".

Así, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han aclarado que el cónsul permanecerá en Bengasi todo el tiempo necesario para prestarle "toda la protección consular y diplomática y realizar las gestiones necesarias" para su liberación, con la que el Gobierno está comprometido, han insistido.

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El propio Albares ha confirmado en unas declaraciones facilitadas a la prensa que el cónsul ha podido visitar "por fin" a esta ciudadana española, a la que ha dicho que el Gobierno está ejerciendo "toda la protección diplomática y consular" para que pueda volver cuanto antes a España.

Además, ha explicado que el cónsul ha podido comprobar que Alicia Armesto ha recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar. EFE

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