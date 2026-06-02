Pape Gueye y Pathe Ciss en la lista de Senegal que capitanea Sadio Mané

Redacción deportes, 2 jun (EFE).- Pape Gueye y Pathe Ciss, centrocampistas del Villarreal y Rayo Vallecano, respectivamente, han sido incluidos en la lista definitiva de Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, para el Mundial 2026, que está capitaneada por Sadio Mané, delantero del Al Nassr saudí.
Thiaw ha 'cortado' a Moustapha Mbow e Ilay Camara, que figuraban en la primera relación de convocados, y mantiene la confianza en el bloque habitual de los últimos tiempos, entre ellos Assane Diao, jugador del Como e internacional español hasta la categoría sub-21 que finalmente se decantó por representar al conjunto africano.
Senegal se estrenará en el grupo I del Mundial el próximo 16 de junio ante Francia, el 23 se enfrentará a Noruega y el 26 a Irak.
Convocados:
- Porteros: Édouard Mendy (Al Ahli, KSA), Mory Diaw (Le Havre, FRA), Yehvann Diouf (Niza, FRA).
- Defensas: Kalidou Koulibaly (Al Hilal, KSA), Moussa Niakhaté (Lyon, FRA), Mamadou Sarr (Chelsea, ENG), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, ISR), Elhadji Malick Diouf (West Ham, ENG), Ismail Jakobs (Galatasaray, TUR), Antoine Mendy (Niza/FRA), Krépin Diatta (Mónaco/FRA).
- Medios: Idrissa Gueye (Everton, ENG), Pape Gueye (Villarreal, ESP), Lamine Camara (Mónaco, FRA), Habib Diarra (Sunderland, ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham, ENG), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich, GER).
- Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr, KSA), Ismaïla Sarr (Crystal Palace, ENG), Iliman Ndiaye (Everton, ENG), Ibrahim Mbaye (PSG, FRA), Assane Diao (Come, ITA), Nicolas Jackson (Bayern Munich, GER), Bamba Dieng (Lorient, FRA), Chérif Ndiaye (Samsunspor, TUR). EFE
