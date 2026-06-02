Illa apuesta por aumentar la "coordinación horizontal" y la colaboración entre autonomías

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que la "coordinación horizontal" es un aspecto que se ha trabajado poco en España, y ha abogado por aumentar la colaboración entre las comunidades autónomas.

Lo ha dicho este martes durante la sesión 'España, territorio y liderazgo: La visión de los presidentes autonómicos' en la 41 Reunió Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al lehendakari Imanol Pradales.

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Illa ha abogado por que las comunidades autónomas con intereses compartidos "bien sea por vecindad geográfica, bien sea por modelo económico, bien sea por formar parte de comunidades históricas", trabajen mucho más horizontalmente de lo que se ha hecho hasta ahora.

CATALUÑA, "ACELERADOR" DEL MODELO AUTONÓMICO

"Cataluña va a estar en esto, al menos, mientras yo tenga la responsabilidad de dirigirla. Va a estar como acelerador de este modelo, como protector" ante quienes quieren involucionar y desmontar, ha dicho, el estado de las autonomías.

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Así, ha sostenido que trabajará para proteger y desarrollar el modelo autonómico y para que la "diversidad y pluralidad de España exprese toda su riqueza a través de un modelo" que ha funcionado bien, a su juicio, durante los últimos 50 años.

Ha afirmado que imagina en 20 años un estado autonómico español formando parte de una Europa federal "con los recursos suficientes para poder desarrollar" sus competencias, y desarrollando también más la coordinación vertical junto al Gobierno central a través de las conferencias de presidentes.

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"Cataluña no va a pedir permiso para liderar, va a hacer sus propuestas respetuosas pensando en el bien común", y ha concluido que es compatible pensar en que nadie se quede atrás con no poner trabas al desarrollo.