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Spurs vs. Knicks, un "revival" de las Finales de 1999

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Albert Traver

Washington, 1 jun (EFE).- Veintisiete años después de las Finales de 1999, los San Antonio Spurs y los New York Knicks volverán a cruzarse en la lucha por el anillo de la NBA, reviviendo una serie que marcó el inicio de una dinastía dorada en Texas y de casi tres décadas de frustraciones en el Madison Square Garden.

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Las Finales arrancarán este miércoles en el Frost Bank Center de San Antonio, la misma ciudad que abrió la serie de 1999, aunque entonces los Spurs jugaban en el gigantesco Alamodome.

Los Spurs, liderados por el joven Tim Duncan y el veterano David Robinson, ganaron aquellas Finales por 4-1 conquistando el primer título de la historia franquicia, primera piedra de la dinastía de un Gregg Popovich que hoy sigue vinculado a San Antonio.

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Esos Spurs sumarían otros cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014) hasta completar un total de cinco anillos en 15 años.

Para los Knicks representó exactamente lo contrario. Esa derrota fue el comienzo de una larga travesía por el desierto para la franquicia neoyorquina, que no había vuelto a unas Finales desde 1999 y que sigue persiguiendo un tercer anillo desde 1973.

Casi tres décadas de frustraciones y proyectos fallidos, con sus apariciones en 'playoff' reducidas a anécdota.

La NBA era muy distinta en aquel 1999, cuando la mayoría de los actuales Spurs -Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle o Devin Vassell- ni siquiera habían llegado al mundo.

Ni Knicks ni Spurs superaron en ningún partido de la serie los 100 puntos, con una media anotadora de apenas 82,3 puntos por encuentro.

En los actuales 'playoff', los Spurs no han bajado de 100 puntos en ninguno de los 18 partidos disputados, aunque su excelente defensa sí ha dejado a sus rivales por debajo de esa cifra en siete de ellos.

Los Spurs ganaron sus dos primeros partidos en el Alamodome de San Antonio por 89-77 y 80-67, el segundo con una de las mayores entradas jamás registadas en unas Finales de la NBA con 39.554 espectadores.

Un Tim Duncan en su segundo año en la NBA, que ya se había ganado un puesto en el quinteto de Popovich y que sería coronado MVP de esas Finales sumó 58 puntos y 28 rebotes entre esos dos partidos, números estratosféricos considerando la época.

Sus paralelismos con Wembanyama son incuestionables: ambos fueron elegidos en el número uno del 'draft' en los peores momentos de San Antonio, llamados a convertirse en las grandes referencias de sus equipos, liderándolos hacia lo más alto en tiempo récord.

Con el 2-0 a favor la serie se trasladó al Madison Square Garden, donde los Knicks, liderados por Allan Houston y Latrell Sprewell, ganaron el tercer partido por 89-81 para poner emoción a las Finales.

Los Spurs se hicieron con el cuarto por 89-96 poniendo el 3-1 en la serie, una ventaja que hasta entonces nadie había remontado en unas Finales de la NBA. Solo los Cleveland Cavaliers de LeBron James, 17 años después, serían capaces de lograrlo.

El quinto partido también se jugó en Nueva York -ahora se jugaría en San Antonio- y los Spurs se lo llevaron por 77-78, plantando su bandera en el corazón del Madison Square Garden, algo que los aficionados de los Knicks tienen grabado en la memoria.

Duncan firmó otro doble-doble con 31 puntos y 12 rebotes en ese quinto partido, por 35 puntos y 10 rebotes de Sprewell. "Lo dimos todo, no queríamos que celebraran el título en esta pista", dijo Sprewell al terminar el partido.

Aunque han pasado 27 años desde entonces, Spurs y Knicks volvieron a enfrentarse hace apenas seis meses en una final, la de la NBA Cup, un partido en el que los neoyorquinos remontaron en el último cuarto -marca de la casa- para conquistar el título por 124-113.

"Es la mejor preparación para partidos importantes. Nuestro foco ya está en los 'playoff', que es el momento más importante del año, y es bueno haber vivido esta experiencia", afirmó Wembanyama tras caer en esa final disputada en Las Vegas. EFE

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EFE

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