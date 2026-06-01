Sánchez Flores: Pusimos una gota y ahora toca construir

Vitoria, 1 jun (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, dijo este lunes que su equipo técnico puso “una gota” cuando llegó al club vitoriano a mitad de temporada y “ahora toca construir”.

Tras la consecución de la permanencia, el técnico explicó en una entrevista difundida por el club albiazul que sabían que iban a sufrir, pero aseguró que quieren situarse en el top 10 de la liga.

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Sobre lo que quiere de su Alavés, desveló que busca unos valores de “esfuerzo compromiso y entrega”. “Quiero un equipo que sepa jugar y que trate bien el balón. Que sepa lo que hace”, señaló el preparador del conjunto babazorro, que hizo balance del curso.

“Teníamos que mantener la tensión y transformar la acumulación de presión”, apuntó.

“El malestar se puede contagiar, pero me preocupo de lo que está en mi mano y procuro que también lo hagan los jugadores”, expresó, consciente de la dificultad de la campaña.

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“Ha sido un descenso al límite, muy caro. Lo hemos trabajado bien, hemos tenido la capacidad de leerlo bien y hemos sido inteligentes”, analizó.

Sánches Flores reconoció que los jugadores dudaron después del partido ante el Athletic Club. “Abrimos en canal el partido y en tres minutos de vídeo lo vieron. Para que hubiera una reacción mayor quizás nos tenía que pasar eso”, dijo.

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Entre todos los partidos, el entrenador alavesista se queda con el 3-4 de Vigo. “Fue una victoria histórica y fue la primera”, destacó, aunque opinó que “siempre tiene mucho mérito ganar al Barcelona”.

Respecto a su relación con el club, mantuvo que no ha fallado nada de lo que le contaron desde la dirección deportiva cuando trataron su incorporación.

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“Me gusta Vitoria, me gusta la gente sobria, la gente seria e introvertida”, dijo Quique Sánchez Flores, que se identifica con esa manera de ser y con los corredores y bicis que se ven por la ciudad en todo momento.

“La afición me recuerda a lo que viví en la ‘Premier League’, señaló el técnico sobre los seguidores vitorianos. EFE

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