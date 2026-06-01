Pubill: “Confió en nuestra selección y no veo posibilidad de otra en el Mundial”

Las Rozas (Madrid), 1 jun (EFE).- Marc Pubill, defensa de la selección española, expresó este lunes la confianza en el equipo nacional, remarcó que “no” ve la “posibilidad de otra” para ser campeona del mundo y avanzó su deseo de “poner otra estrellita” en el escudo.

“Todas son grandes selecciones, pero confío mucho en la nuestra y no veo posibilidad de otra. Ojalá podamos poner otra estrellita aquí”, explicó el central, que hará “lo que queráis”, en referencia a los periodistas, si consigue el título de campeón del mundo.

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“Muy feliz por la oportunidad”, dijo tras su ausencia en la convocatoria del pasado mes de marzo por una lesión en las costillas, que asumió con “tranquilidad”, antes de añadir que ha ido “todo muy deprisa” para él en este curso hasta la lista del Mundial 2026. “Siempre agradecido, ha ido todo muy bien y no se puede pedir más”, añadió durante la zona mixta en Las Rozas.

“Siempre lo he dicho, no miro ni el pasado ni el futuro. Vivo el presente. Obviamente, lo piensas. Yo estoy centrado en mi club y eso ha hecho que llegara esta llamada”, explicó Pubill, que consideró que es “muy distinto” el estilo de España “al del Atleti”, con “mucho juego por dentro” a diferencia del conjunto rojiblanco, más por fuera, pero apuntó que está “acostumbrado” al juego de la selección española sub-21.

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Diego Simeone, su entrenador del Atlético de Madrid, ha sido esencial en el recorrido este curso de Pubill. “Me ha dado mucho. Me ha dicho que sea humilde, como he sido siempre. Y, si soy humilde, van a llegar cosas grandes”, declaró el defensa, que no ha hablado con Robin Le Normand, su compañero en las filas rojiblancas y que se ha quedado fuera de la convocatoria final para el Mundial. “Le mando un abrazo”, dijo.

En sus primeros momentos en la selección española, que se concentró el pasado sábado, ha tenido más relación con “los del Atleti”, sus compañeros en el conjunto rojiblanco Marcos Llorente y Álex Baena. “Le verdad que todos me han ayudado mucho. Se lo agradezco mucho a todos, porque el recibimiento ha sido muy bueno”, declaró.

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Lo que más le ha llamado la atención “es la parte de la calidad de los jugadores, las personas que son”. EFE

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