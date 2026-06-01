Detenidos en Málaga tres hombres acusados de matar a un joven en una reyerta entre clanes

Cádiz, 1 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres presuntamente implicados en el homicidio ocurrido en marzo de 2025 en la localidad gaditana de Rota durante un enfrentamiento armado entre dos conocidos clanes familiares rivales.

Uno de los detenidos, según fuentes policiales, es el autor material de los disparos que acabaron con la vida de un joven de 26 años y dejaron gravemente herido a otro en el enfrentamiento, ocurrido el pasado 22 de marzo, entre el conocido clan Bustamante y el clan de los Gallina o Justitos.

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Casi tres meses después de los hechos fueron detenidos tres miembros del clan de los Bustamantes, dos hombres y una mujer.

La Policía seguía buscando a otros implicados, entre ellos al autor material de los dos disparos que la víctima recibió en el estómago.

Una vez localizados en distintos domicilios de la barriada malagueña de Las Castañetas, los agentes establecieron un dispositivo coordinado que permitió la detención de los tres fugitivos en los inmuebles donde permanecían ocultos.

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Sobre uno de ellos pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, mientras que los otros dos tenían en vigor órdenes de búsqueda, detención y personación emitidas por la autoridad judicial competente.

Durante los registros fueron localizadas e intervenidas dos escopetas calibre 12 municionadas y preparadas para su utilización inmediata, así como diversa munición compatible.

Las investigadores creen que los arrestados mantenían las armas listas para protegerse ante la posibilidad de que el clan rival les localizara.

Además de acusarles de un homicidio, a los detenidos se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Grupo I de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga, en colaboración con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR-2) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. EFE

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