Sumar espera que el PSOE despierte pronto del 'shock' porque la legislatura no ha muerto

Madrid, 1 jun (EFE).- Sumar está "a la espera de que el PSOE despierte del 'shock'" en el que ha caído por los casos Zapatero y Leire, porque "la legislatura no está muerta", y pueden aprobar más "normas concretas" para ayudar a la ciudadanía.

Lo ha expresado así la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en una rueda de prensa este lunes en nombre de los partidos de la confluencia Un paso al frente, que comparte su formación junto a Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida.

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Como ejemplo de que "la legislatura no está muerta", ha puesto la aprobación la semana pasada de un real decreto ley para eximir a los enfermos crónicos y pacientes más vulnerables del copago farmacéutico.

Si no hubiera "tanto ruido mediático" en torno a la presunta corrupción del PSOE, esa noticia hubiera sido más destacada, ha añadido.

Como ese decreto ley, quedan otras muchas "normas concretas" que pueden seguir intentando sacar adelante en el Congreso, entre ellas las referidas a la política de vivienda, respetando las competencias autonómicas.

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Eduardo Fernández Rubiño, representante de Más Madrid en esa rueda de prensa de Un paso al Frente, ha indicado que la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para dentro de tres semanas, "forma parte de las exigencias" que le ha hecho su espacio político.

Le han pedido que dé explicaciones porque algunas informaciones puede parecer que se incluyen en los "ataques interesados por parte de la derecha que hace juego sucio", pero otras, en cambio, son "preocupantes y vergonzosas".

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En otra diferente rueda de prensa, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que tras el "salto cualitativo" de la semana pasada en los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, "la situación se ha vuelto insostenible".

Ha indicado que ahora se sabe que "eran falsas algunas explicaciones dadas en el pasado" por el PSOE sobre el caso Leire, al igual que ha subrayado que el caso Zapatero "no se puede calificar de 'lawfare'".

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Ha recordado que los socialistas se quedaron "como las vacas mirando al tren" cuando desde la izquierda transformadora se le pedían cambios en el Poder Judicial y en la dirección de las Fuerzas de Seguridad.

"Si la mayoría progresista quiere cambios estructurales, es imprescindible que la izquierda transformadora, valiente y limpia de corrupción, esté lo más fuerte posible", ha dicho Fernández, quien ha apuntado como un "error" que Sánchez no dé explicaciones parlamentarias hasta después del Consejo Europeo del 19 de junio.

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Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dicho durante una visita a una escuela infantil en la Comunidad de Madrid que hacen falta más explicaciones, transparencia y que se asuman responsabilidades.

"Queremos ejemplaridad, queremos transparencia", ha subrayado, al ser preguntado si cree que el PSOE está dando suficientes explicaciones sobre todos los presuntos asuntos de corrupción que le afectan.

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Bustinduy ha opinado que la mejor manera de salir de esta situación es trabajar por la "justicia social" y, en ese sentido, ha recordado que van a llevar al Congreso el decreto de vivienda y la prórroga de alquileres.

"Hay un clamor social en este país por el derecho a la vivienda y creo que no es tiempo de dilaciones, de excusas o de retardar los tiempos", ha aseverado, para a continuación incidir en que es la mejor forma de demostrar el sentido de su acción política en el Gobierno. EFE

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