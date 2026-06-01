Noa Morro: Estoy muy contenta por Awa e Iyana, súper orgullosa

Madrid, 1 jun (EFE).- Noa Morro, jugadora que forma parte de la iniciativa España Futuro, concentración que reúne a algunas de las jugadoras jóvenes con mayor proyección del baloncesto español que compiten al máximo nivel en la Liga Femenina Endesa, en la Liga Femenina Challenge, en la NCAA o en competiciones internacionales; habló acerca de Awa Fam e Iyana Martín, recientemente drafteadas para jugar en la WNBA y con las que ha coincidido en las categorías inferiores de la Selección.

"Como no son compañeras sino que son amigas, estoy muy contenta por ellas y súper orgullosa. Da como a entender que todas podemos llegar. Tener referentes tan de nuestra edad allí nos abre puertas a nosotras también. Siempre han tenido talento natural, pero esfuerzo también, por eso están donde están", señaló.

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Morro afirmó sentirse "con muchísima ilusión": "Al final algunas han llegado un poquito más lejos que otras pero creo que todas estamos en el camino y podemos llegar perfectamente. Estamos muy contentas por las que han llegado y nosotras trabajando día a día para llegar".

"Desde muy pequeña hemos estado con la selección española y que nos llamen para poder representar a nuestro país siempre es un orgullo. La entrenadora nos dice que disfrutemos, que es lo más importante. Vamos a estar una semana, es para vernos las caras, conocernos más y trabajar desde el minuto uno porque tenemos poco tiempo y queremos empezar a construir desde cero", completó tras el entrenamiento celebrado este lunes en la Caja Mágica de Madrid. EFE

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