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Más Madrid dice que quien aboga por salirse del Gobierno lo que hace es "sembrar terreno" para un Ejecutivo con Vox

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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que quien aboga porque su formación se salga del Gobierno central lo que hace es "sembrar terreno" para que haya "un gobierno con la ultraderecha dentro".

"Nosotros vamos a seguir empujando desde el gobierno para que, por ejemplo, como hicimos la semana pasada, se puedan sacar adelante, como en el Congreso de los Diputados, la reforma del pago de los medicamentos para que las familias con rentas más bajas tengan que pagar menos los medicamentos, así como los enfermos", ha planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.

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Lo ha afirmado tras ser preguntada por su predecesor en el cargo, exsenador y exdiputado en la Asamblea Pablo Gómez Perpinyà, quien ha afirmado en redes sociales que la izquierda actualmente "no puede crecer dentro del Gobierno actual" porque está "subordinada y sin fuerza social para obligar".

En cambio, Bergerot entiende que hay que seguir en el Ejecutivo "empujando y garantizando medidas que favorecen la vida de la gente". Considera que un Ejecutivo de la derecha "solo estaría gobernando para los ricos y los ultra ricos", como considera que se hace en la Comunidad de Madrid.

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Frente a ello, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado que no haya "ninguna noticia, no hay ninguna corrupción, no hay nada que pueda ocurrir en España que haga que partidos como Más Madrid piensen en salirse del Gobierno".

Ha afeado que para estas formaciones "no hay nada más indeseable que el PP asumiendo el Gobierno de España", algo que, ha apuntado, sucedería si se convocaran elecciones anticipadas según indican los sondeos.

Sobre las encuestas ha destacado que sigue existiendo un porcentaje "bastante alto" de personas que " aceptan una corrupción grotesca o aceptan la colonización de las instituciones con tal de que no haya una alternancia política en el Gobierno de España".

"Esto es una anomalía y significa que el trabajo de Zapatero durante los últimos más de 20 años ha dado sus frutos", ha concluido el portavoz parlamentario 'popular'.

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