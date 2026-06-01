Espana agencias

Mady Sissoko, nuevo jugador del Real Madrid: "Me siento bendecido por estar aquí"

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- Mady Sissoko, pívot maliense de 25 años, expresó su alegría tras convertirse hasta el final de la presente temporada y de cara a las eliminatorias por el título de acb, en nuevo jugador del Real Madrid.

"Me siento bendecido por estar aquí", dijo a los medios del club el jugador africano de 2,06 metros, que se ha comprometido este lunes con el club blanco hasta el próximo 30 de junio, y cubrirá la baja del internacional español Usman Garuba, intervenido la semana pasada de una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo.

PUBLICIDAD

Durante su presentación y en una entrevista para el Real Madrid, habló de la emoción que siente por firmar con el equipo, al que llega procedente del Pallacanestro Trieste italiano, en su primera temporada como jugador profesional.

"Fichar por el Real Madrid significa muchísimo. Creo que es el objetivo de cualquier jugador, jugar en uno de los mejores clubes de Europa y del mundo. Estoy muy emocionado y me siento bendecido por estar aquí", remarcó.

PUBLICIDAD

Su llegada ayudará a paliar las bajas interiores de los de Sergio Scariolo, que en sólo un mes, además del mencionado Garuba, también han perdido a Walter Tavares y Alex Len, aunque este último podría aparecer antes de que finalice la temporada.

Él mismo se definió como un interior con "mucha energía, intenso y que juega en equipo", y según declaró, viene con toda la ambición para levantar el título de la Liga Endesa.

"Ellos ya tienen los jugadores que necesitan, yo vengo a aportar un poco de mi talento y a ayudar todo lo que pueda. Es un gran grupo, con jugadores de calidad y yo tengo que adaptarme a ellos y ayudarles a ganar. Desde que recibí la primera llamada solo tenía un objetivo en mente: ganar el campeonato de Liga. Este es uno de los clubes más grandes del mundo, con jugadores y entrenadores experimentados. Estoy deseando aprender de ellos y ayudar al equipo a ganar", reflexionó.

Asimismo, admitió la pasión que existe en Mali por el Real Madrid, en este caso por el equipo de fútbol: "En Mali aman al equipo de fútbol del Real Madrid. Cuando hay un partido, el ambiente allí es increíble. Obviamente, no siguen tanto el baloncesto, pero cuando se trata de fútbol, todo el mundo está pendiente".

El africano se convierte así en el segundo refuerzo blanco de cara a las eliminatorias por el título de acb después del pívot turco Ömer Yurtseven, fichado también hasta el final del presente curso. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a cárcel un constructor por la muerte de un trabajador por una rueda defectuosa

Infobae

La Agencia Tributaria devuelve 5.710 millones en dos meses de campaña de la renta 2025

Infobae

Piden diez años de prisión a tres hombres por violar a una joven y grabar la agresión

Infobae

Sémper ve las urnas como "única salida" a la corrupción y dice que Feijóo garantiza un Gobierno "limpio" y "reformista"

Sémper ve las urnas como "única salida" a la corrupción y dice que Feijóo garantiza un Gobierno "limpio" y "reformista"

Montañana: "Es un gustazo poder tener a este grupo de 13 jugadoras"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions