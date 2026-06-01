Mady Sissoko, nuevo jugador del Real Madrid: "Me siento bendecido por estar aquí"

Madrid, 1 jun (EFE).- Mady Sissoko, pívot maliense de 25 años, expresó su alegría tras convertirse hasta el final de la presente temporada y de cara a las eliminatorias por el título de acb, en nuevo jugador del Real Madrid.

"Me siento bendecido por estar aquí", dijo a los medios del club el jugador africano de 2,06 metros, que se ha comprometido este lunes con el club blanco hasta el próximo 30 de junio, y cubrirá la baja del internacional español Usman Garuba, intervenido la semana pasada de una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo.

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Durante su presentación y en una entrevista para el Real Madrid, habló de la emoción que siente por firmar con el equipo, al que llega procedente del Pallacanestro Trieste italiano, en su primera temporada como jugador profesional.

"Fichar por el Real Madrid significa muchísimo. Creo que es el objetivo de cualquier jugador, jugar en uno de los mejores clubes de Europa y del mundo. Estoy muy emocionado y me siento bendecido por estar aquí", remarcó.

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Su llegada ayudará a paliar las bajas interiores de los de Sergio Scariolo, que en sólo un mes, además del mencionado Garuba, también han perdido a Walter Tavares y Alex Len, aunque este último podría aparecer antes de que finalice la temporada.

Él mismo se definió como un interior con "mucha energía, intenso y que juega en equipo", y según declaró, viene con toda la ambición para levantar el título de la Liga Endesa.

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"Ellos ya tienen los jugadores que necesitan, yo vengo a aportar un poco de mi talento y a ayudar todo lo que pueda. Es un gran grupo, con jugadores de calidad y yo tengo que adaptarme a ellos y ayudarles a ganar. Desde que recibí la primera llamada solo tenía un objetivo en mente: ganar el campeonato de Liga. Este es uno de los clubes más grandes del mundo, con jugadores y entrenadores experimentados. Estoy deseando aprender de ellos y ayudar al equipo a ganar", reflexionó.

Asimismo, admitió la pasión que existe en Mali por el Real Madrid, en este caso por el equipo de fútbol: "En Mali aman al equipo de fútbol del Real Madrid. Cuando hay un partido, el ambiente allí es increíble. Obviamente, no siguen tanto el baloncesto, pero cuando se trata de fútbol, todo el mundo está pendiente".

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El africano se convierte así en el segundo refuerzo blanco de cara a las eliminatorias por el título de acb después del pívot turco Ömer Yurtseven, fichado también hasta el final del presente curso. EFE