La empresa de cuidados de la tía Isabel, en el juicio contra Luis Lorenzo: "Estaba llena de llagas"

La empresa encargada de los cuidados de Isabel Suárez ha certificado en el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer Arancha Palomino por presunto trato vejatorio las graves carencias en la atención que recibía la anciana, quien no paraba de quejarse al estar "llena de llagas" y carecer de lo básico para su higiene como pañales o pasta de dientes para limpiar su dentadura.

El fiscal y la acusación particular acusan a los procesados de presunto maltrato a la anciana, a quien aislaron desde mayo de 2021 de forma "sistemática" y sometieron a un "trato vejatorio" mientras controlaban presuntamente su patrimonio hasta que falleció tres meses después.

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Durante su estancia en Rivas-Vaciamadrid, la víctima sufrió un grave deterioro físico que incluyó la aparición de llagas, desnutrición y deshidratación severa. En la autopsia, se detectó 200 veces más de cadmio y 20 de manganeso en torrente sanguíneo, por lo que se abrió una investigación judicial.

En la fase testifical, la familia de Isabel ha asegurado que la mujer gozaba de buena salud, denunciado que desde que se la llevaron a Madrid "en contra de su voluntad" no supieron nada de ella hasta que falleció. Sin embargo, una de las hermanas ha afirmado que no cree que le maltrataran.

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A su llegada, el actor ha mostrado su confianza en la justicia, mientras que su defensa, la letrada Beatriz Uriarte, ha denunciado "una condena social". "¿Cómo es posible que se acuse a dos personas que contrataron a dos cuidadoras que ahora son las que dicen que ha sido maltratada o que ha sido vejada?", sostiene.

En la fase de cuestiones previas, la defensa ha solicitado aportar informes técnicos encaminados a demostrar la inocencia de sus clientes, mientras que el abogado de la cuidadora ha reclamado la nulidad absoluta de las actuaciones por vulneración de derechos de su representada durante su declaración, efectuada el 15 de junio de 2022.

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"LLENA DE LLAGAS"

Durante los interrogatorios, un técnico de control de la empresa de cuidados ha relatado las graves carencias para atender a la anciana en la vivienda, donde no había pañales, cremas, comida ni medicamentos. "La señora no paraba de quejarse y estaba llena de llagas", ha aseverado, indicando que no había ni pasta de dientes para que se le limpiara la dentadura.

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Así, ha narrado que el coordinador le comentó que estaba desesperado con la familia porque no hacían nada. "Había una señora que no tenía lo básico para ser atendida ni pañales, ni cremas, ni comida ni medicamentos. Estaba llena de llagas. No paraba de quejarse", ha manifestado. Era una casa conflictiva, había para todo menos para cuidar a la señora", ha denunciado.

Asimismo, una de las cuidadoras ha indicado que en una ocasión la víctima le comentó que tenía que bajar al baño comunitario de la urbanización ubicado en el garaje porque su sobrina no le dejaba usar el baño de la casa. Además, ha dicho que la mujer solía presentar moratones por supuestas caídas.

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Por su parte, uno de los hermanos de la fallecida ha relatado que a raíz de que se la llevaran a Rivas en marzo de 2021 no contacto con ella ni le contestaba las llamadas ni los mensajes. "No sabíamos nada de ella, si estaba viva o muerta", ha expuesto, indicando que su hermana estaba como "una moza" y que se la llevaron a Madrid "en contra de su voluntad".

Según su relato, un día le llamó el actor y le avisó de que si seguía molestando le iba a denunciar. Tras ello, la familia acordó denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

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Otra de las hermanas ha indicado que Isabel no quería ir a Madrid y que la engañaban para ir. "Su sobrina la volvía loca, loca, loca porque la chillaba. La llamábamos y nunca estaba disponible y nos desafiaban si volvíamos a llamar", ha narrado. "Ella sabía mucho cómo camelar a la gente", ha aseverado.

También han comparecido agentes de la Guardia Civil que fueron comisionados para acudir a la vivienda tras la denuncia de los familiares, sin que pudieran acceder. Lorenzo y Arantxa Palomino se negaron a permitir el acceso, argumentando que no disponían de una orden judicial y que la anciana se encontraba en perfectas condiciones.

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PENAS SOLICITADAS

Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de seis años de prisión mientras que la acusación particular eleva la solicitud de pena a diez años de cárcel para el actor y once para su exmujer. La defensa, ejercida por el letrado Juango Ospina, solicita su absolución.

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Antes del inicio del juicio, la letrada ha señalado que van "a intentar demostrar que los hechos no han ocurrido tal y como nos han contado". "Es un procedimiento que se inicia por un homicidio. Ese homicidio o asesinato no ha quedado absolutamente probado en este procedimiento. Aquí únicamente nos encontramos ante un procedimiento que podrían ser unas vejaciones", ha aseverado.

Seguidamente, la abogada ha denunciado que "en este procedimiento, como en tantos otros, ha llegado la condena social antes que la sentencia que tienen que dictar los jueces".

TRATO VEJATORIO

El fiscal sostiene que la entonces pareja además de mantener a la anciana incomunicada, le sometieron a un trato "absolutamente vejatorio", privándola de los cuidados y atenciones más básicos. Durante ese tiempo los acusados ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada.

En marzo de 2025, la jueza dictó el auto de apertura de juicio por la presunta comisión por Luis Lorenzo de un delito contra la integridad moral y un delito continuado de administración desleal; o de un delito continuado de estafa agravada; un delito de detención ilegal o de coacciones; y un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Respecto a Palomino, se la procesó por la presunta comisión por Arantxa Palomino de los mismos delitos y además de un delito de falsedad documental; y por la posible comisión por la cuidadora del delito contra la integridad moral; o del de detención ilegal o coacciones y un delito de maltrato.

La fiscal solicita para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino seis años de cárcel por el delito contra la integridad moral y el continuado de administración desleal. El 28 de junio de 2021 la mujer falleció en el domicilio de los acusados sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.

La acusación particular, a través del abogado Jaime Sanz de Bremond, reclama para el actor diez años y seis meses de cárcel por el delito continuado de estafa agravada, el de detención ilegal o coacciones y el de maltrato habitual en el ámbito familiar. Además, pide once años de cárcel para Arantxa Palomino por los mismos delitos y por otro de falsedad en documento oficial.