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Excomisionado para la reconstrucción de la dana comparecerá ante la comisión del Senado

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Madrid, 1 jun (EFE).- El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana en Valencia, José María Ángel Batalla, será interrogado el próximo día 15 ante la comisión investigadora de la tragedia en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría.

Ésa ha sido la decisión acordada hoy en una reunión mantenida a puerta cerrada por la Mesa de la citada comisión, el órgano que decide el calendario de trabajo y las comparecencias ante los senadores, según han confirmado este lunes fuentes del PP en la Cámara alta.

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Ese mismo día también tendrá que comparecer, aunque lo hará ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El socialista Ángel Batalla se vio envuelto el pasado verano en una sonada polémica al ser acusado de una supuesta falsificación de su título universitario a fin de promocionarse como funcionario en la Diputación Valenciana.

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Al presentar su escrito de renuncia, el político aseguró que "jamás" había falsificado ningún documento ni tampoco se había valido de "ningún documento falso" para acceder a ningún puesto.

Fuentes del Partido Popular en el Senado han adelantado hoy a EFE que en esa próxima comparecencia los senadores preguntarán a Angel Batalla "por su labor como excomisionado del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana y por su CV falsificado".

La última intervención en el Senado ante esa comisión se produjo el pasado 19 de mayo, cuando acudió la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Sara Aagesen, quien en el momento de la riada ocupaba el cargo de Secretaria de Estado de Energía. EFE

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