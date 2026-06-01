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Condenan a cárcel a un empleado por hacer 166 devoluciones falsas para quedarse el dinero

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Málaga, 1 jun (EFE).- Un empleado de una tienda deportiva ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa tras hacer 166 devoluciones falsas para apropiarse del dinero correspondiente a las mismas.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se considera probado que el acusado estuvo trabajando en una tienda ubicada en el Centro Comercial Miramar, en la localidad malagueña de Fuengirola, y cometió los hechos entre el 2 de julio de 2018 y el 3 de octubre de 2019, fecha en la que fue despedido.

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El Tribunal mantiene que el acusado, en distintos momentos, siempre dentro de su jornada laboral, cuando hacía las funciones de cajero, y con la única intención de enriquecerse registró numerosas devoluciones de productos que realmente no habían sido devueltos por los clientes.

Para ello metía manualmente el código genérico de los productos que supuestamente se devolvían ya que no podía usar el código de identificación por radiofrecuencia individual de cada artículo al no existir la devolución.

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El acusado realizó dicha operación un total de 166 veces lo que ocasionó un perjuicio a la empresa que ascendió a la cantidad de 8.370,27 euros.

El acusado fue condenado en primera instancia por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga y ahora el TSJA ha desestimado el recurso presentado por el acusado y ha confirmado la sentencia. EFE

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EFE

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