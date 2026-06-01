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Sumar celebra el expediente al policía que agredió por la espalda a una manifestante

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Madrid, 1 jun (EFE).- Sumar ha celebrado este lunes que la Policía Nacional haya iniciado un expediente disciplinario al agente que el domingo agredió por la espalda a una docente que se manifestaba ante la Conselleria de Educación en València en defensa de la huelga del profesorado en la Comunitat.

Han sido "lamentables" las imágenes difundidas en vídeo de esa agresión policial, y por eso celebran la apertura del expediente, ha señalado el diputado de Más Madrid en la Asamblea madrileña Eduardo Fernández Rubiño, en una rueda de prensa como representante de los partidos que conforman el actual grupo de Sumar y la nueva confluencia Un paso al frente.

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Rubiño ha añadido que espera que, tras la investigación, "el responsable tenga las consecuencias oportunas, porque no se pueden permitir actuaciones como esa".

Además, ha dicho que es "llamativo" el contraste en España de la actuaciones policiales "en función de quién se manifiesta en las calles", ya que son muy "tibias" cuando son movilizaciones de la derecha y, en cambio, muy contundentes cuando las protestas son de la izquierda.

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Previamente, en una rueda de prensa antes de que se diera a conocer el expediente abierto por la Policía en València, el portavoz de Podemos (partido no incluido en la confluencia Un paso al frente), Pablo Fernández, ha condenado esa "agresión salvaje a una profesora jubilada".

Para Fernández era "una auténtica vergüenza y lamentable" que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, dijera "que hay que investigar" lo sucedido, ya que "las imágenes son elocuentes".

Por eso, el portavoz de Podemos cree que Bernabé tendría que dimitir "si el cafre no es expulsado inmediatamente" de la Policía Nacional.

Cree que esa agresión en València se incluye las actuaciones policiales para "amedrentar" a los huelguistas, y ha alertado de que "es infame, indecente e intolerable" que "la brutalidad policial se repite semana sí y semana también".

Por ello ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su dimisión inmediata si prosiguen esas actuaciones policiales, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo cese, en su caso.

También cree que es "execrable, vomitivo, deplorable e infecto" que haya un sindicato que haya justificado esa actuación policial al indicar que no están sujetos a la autoridad política, lo que demuestra que "el fascismo más peligroso es el incrustado en los aparatos del Estado". EFE

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