Aznar llama a los españoles a activarse para propiciar un cambio de Gobierno en España

Madrid, 1 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este lunes a los españoles a "activar su condición de ciudadanos responsables" para propiciar un cambio de Gobierno en España, tras afirmar que "lo peor que le puede pasar" es inhibirse de la política en estos momentos.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la jornada "España: retos y oportunidades en el contexto global. El papel de las infraestructuras’, que ha organizado el Instituto Atlántico de Gobierno, que él mismo preside.

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Aznar ha insistido en que la política tiene que tener una "raíz, un fundamento, una ética y una moral" y no estar dirigida por "una banda de incompetentes y corruptos que vivan a costa de millones de ciudadanos honrados".

Y en medio de los supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, el dirigente popular ha dicho que los españoles tienen que preguntarse qué es lo que quieren, desean y están dispuestos a hacer por el país.

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Ha defendido en este punto la necesidad de "coger y tomar el futuro de España en nuestras manos", para promover un cambio que mejore las circunstancias del país. "Si decidimos no cogerlo, perderemos no solo el futuro, sino nuestra historia", ha advertido.

Dicho esto, ha pedido alejarse de los "populismos radicales" y "disgregadores", al recordar que España se va a tener que enfrentar a retos "muy importantes" en un entorno internacional "muy inestable".

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De ahí que haya considerado necesario "un Gobierno fuerte y con una mayoría amplia" que pueda practicar políticas "decididas, enérgicas", para cambiar la dirección del país "desde la centralidad", no desde la marginalidad. EFE