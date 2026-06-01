Sindicatos y familias exigen planes de adaptación de las aulas ante las olas de calor

Madrid, 1 jun (EFE).- Sindicatos de la enseñanza pública y de la concertada, así como asociaciones de padres y madres de alumnos, exigen a las administraciones planes de adaptación de las aulas ante las olas de calor recurrentes en la recta final del curso.

ANPE, CC. OO., UGT, CSIF, STES, entre otros sindicatos, así como la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a la concertada, piden medidas de protección por las temperaturas extremas que se están registrando estos días en casi todas las ciudades españolas y exigen planes estratégicos porque el bienestar del alumnado y profesorado "está en riesgo".

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Urgen proyectos estructurales para evitar que estas situaciones se repitan cada año.

Sindicatos y familias advierten de que el calor en las aulas no puede tratarse como una incidencia puntual e instan a que haya instrucciones concisas para abordar este problema y que no dependa de los centros educativos la limitación de las actividades o el refuerzo de ventiladores.

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FSIE ha reclamado este lunes en un comunicado un Plan Estratégico Nacional de Climatización, dotado de financiación suficiente, que permita instalar sistemas de ventilación mecánica y calefacción en todos los centros educativos.

"La climatización en los colegios sigue siendo una asignatura pendiente", inciden tras señalar que España cuenta con 28.705 centros de enseñanzas no universitarias, de los cuales 19.323 son públicos y 9.382 concertados y privados.

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"Las olas de calor, cada vez más largas e intensas, según los datos de la AEMET, desatan cada año una lluvia de denuncias ente las consejerías de educación de las CC. AA. más afectadas", recuerda el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, que recalca los efectos negativos que tiene el calor en la concentración y el rendimiento del alumno.

Los sindicatos docentes inciden en que muchos colegios son edificios antiguos, mal aislados, con ventanas que no permiten ventilación cruzada y sin toldos ni elementos de sombra.

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CC. OO. recuerda que la temperatura de los colegios debe ser entre 17 y 27 grados y pide planes que estudien las condiciones de cada centro, su orientación, la antigüedad o la situación de las aulas más vulnerables.

Asturias, Aragón, La Rioja o Navarra han atravesado temperaturas extremas, y ANPE urge medidas urgentes.

La Federación de Enseñanza de CC. OO. de Extremadura y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (FREAMPA-CP) han lanzado la campaña 'Necesitamos aulas, no saunas', mientras que CSIF ha lamentado que los centros de la región tengan que hacer frente al calor sin un documento de medidas concretas que les permita actuar con rapidez y de forma coordinada.

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Las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros públicos de Bilbao también han denunciado las malas condiciones que se viven en las aulas.

"No es un problema puntual ni pasajero. Es una realidad estructural que se agrava con los cambios del clima y que necesita una respuesta decidida por parte de la administración", señala Ríos desde FSIE, mientras el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido recientemente de que la institución tramita quejas de ciudadanos por las "temperaturas extremas" en las aulas y que en 2025 ya dieron lugar a recomendaciones, como instalar sombras en los centros y reacondicionarlos para garantizar el bienestar de la comunidad educativa. EFE

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