La consellera valenciana de Educación denuncia la publicación de sus datos personales

València, 1 jun (EFE).- La consellera valenciana de Educación, Carmen Ortí, ha criticado que los sindicatos de docentes difunden falsedades y distorsionan la realidad sobre lo que ocurre en las mesas de negociación a través de la red social Telegram, algo que "incita a respuestas desmesuradas cargadas de rabia", y ha denunciado la publicación de datos personales como su domicilio.

En una comparecencia ante los periodistas este lunes, junto al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y al director general de Personal Docente, Pablo Ortega, Ortí ha asegurado que tiene "pruebas reales" de cómo las organizaciones sindicales están "transmitiendo versiones que no se corresponden en absoluto con la realidad" y ha advertido: "Esto no es informar, sino manipular".

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"Hemos visto mesa a mesa cómo se deformaban las argumentaciones de esta Conselleria, siendo presentadas a veces como bloqueos, lo cual distorsiona la información y, lo peor de todo, genera alarma entre el profesorado", ha señalado Ortí, quien ha reiterado que "las decisiones no se toman bajo presión ni coacción".

Asimismo, la titular de Educación ha denunciado que está habiendo coacciones en centros educativos, ya que "hay profesores que quieren ir a trabajar y están recibiendo presiones para no hacerlo" y ha leído diversas denuncias hechas por profesores que han sido coaccionados por dar clase, que han recibido por un correo electrónico habilitado por la Conselleria.

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Por otra parte, preguntada por la agresión policial a una profesora mientras se manifestaba este domingo, Ortí ha asegurado que condena "cualquier tipo de violencia, también -ha añadido- la que se produjo sobre nosotros", y ha expuesto, visiblemente emocionada, que ha sufrido la publicación de datos de carácter personal, de su familia y su domicilio en grupos de WhatsApp. EFE

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