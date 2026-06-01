Espana agencias

José Manuel Abascal felicita al Racing por el ascenso tras 14 años: "Merecen un libro"

Guardar
Google icon

Valladolid, 1 jun (EFE).- El exatleta José Manuel Abascal, histórico medalla de bronce olímpico en Los Ángeles'84, ha felicitado al Real Racing Club por el "merecido ascenso" a primera división después de catorce temporadas plagada de sinsabores deportivos y económicos: "Ellos sí que merecen un libro", ha dicho a EFE.

"Como cántabro y aficionado del Racing es un orgullo que esté en la máxima categoría y mucho más después de catorce años en los que también ha estado en 2ª B y con una seria amenaza de ruina económica: ellos sí que merecen un libro", ha añadido este lunes antes de presentar sus memorias en la Feria del Libro de Valladolid (FLV).

PUBLICIDAD

Abascal (Alceda, Cantabria, 1984) ha elogiado el valor de un ascenso logrado "de forma tan brillante" como campeón de la segunda división y añadido que ahora lo importante es que "no vuelvan a bajar el próximo año".

Ha recordado su afición al fútbol desde niño y la época en que era un habitual del Camp Nou cuando fichó por la sección de atletismo del FC Barcelona (1980-1985), club que dejó un año después de su histórico bronce olímpico y del que recibió la insignia de oro y brillantes.

PUBLICIDAD

El exatleta ha presentado en la Feria del Libro de Valladolid (FLV) sus memorias ('Del Pasa a Los Ángeles. La forja de un campeón'), con un extenso prólogo de su amigo y principal rival en las pistas, el británico Sebastian Coe. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacienda urge a las comunidades a acodar una nueva financiación que entre en vigor en 2027

Infobae

Un incendio en un bloque de alquiler social de Zizur Mayor (Navarra) afecta a 14 familias

Infobae

El IBEX cede un 0,97 % después de que Irán anunciara suspensión de negociaciones con EEUU

Infobae

Sánchez recibe en La Moncloa al príncipe Alberto de Mónaco

Infobae

Íñigo Pérez, premio Banquillo de Oro de LaLiga para el Comité de Entrenadores de la RFEF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

Juicio al hermano de Pedro Sánchez: testigos del conservatorio afirman que su plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz “vino muy bien” y que tenía “un buen currículum”

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

ECONOMÍA

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

Hacienda reactiva las negociaciones para la financiación autonómica y manda cartas a las comunidades para reuniones “inmediatas”

Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

La construcción en España tira de talento de fuera de la UE ante la falta de mano de obra, pero las pymes no consiguen retenerlo

DEPORTES

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”