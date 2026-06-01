José Manuel Abascal felicita al Racing por el ascenso tras 14 años: "Merecen un libro"

Valladolid, 1 jun (EFE).- El exatleta José Manuel Abascal, histórico medalla de bronce olímpico en Los Ángeles'84, ha felicitado al Real Racing Club por el "merecido ascenso" a primera división después de catorce temporadas plagada de sinsabores deportivos y económicos: "Ellos sí que merecen un libro", ha dicho a EFE.

"Como cántabro y aficionado del Racing es un orgullo que esté en la máxima categoría y mucho más después de catorce años en los que también ha estado en 2ª B y con una seria amenaza de ruina económica: ellos sí que merecen un libro", ha añadido este lunes antes de presentar sus memorias en la Feria del Libro de Valladolid (FLV).

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Abascal (Alceda, Cantabria, 1984) ha elogiado el valor de un ascenso logrado "de forma tan brillante" como campeón de la segunda división y añadido que ahora lo importante es que "no vuelvan a bajar el próximo año".

Ha recordado su afición al fútbol desde niño y la época en que era un habitual del Camp Nou cuando fichó por la sección de atletismo del FC Barcelona (1980-1985), club que dejó un año después de su histórico bronce olímpico y del que recibió la insignia de oro y brillantes.

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El exatleta ha presentado en la Feria del Libro de Valladolid (FLV) sus memorias ('Del Pasa a Los Ángeles. La forja de un campeón'), con un extenso prólogo de su amigo y principal rival en las pistas, el británico Sebastian Coe. EFE