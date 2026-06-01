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Felipe VI recibe al príncipe Alberto de Mónaco, que se reúne también con Sánchez

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Madrid, 1 jun (EFE).- El rey Felipe VI ha recibido este lunes al príncipe Alberto de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de una visita de un sólo día que realiza a España acompañado de Charlène, que es la primera vez que viaja a nuestro país desde que es princesa.

Después de la reunión y el almuerzo de trabajo que mantendrán los dos jefes de Estado, el príncipe Alberto acudirá a las cuatro de la tarde al palacio de la Moncloa, donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La agenda de este viaje concluirá esta tarde con un recorrido de los reyes y los príncipes de Mónaco a las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, que se celebra en el Real Jardín Botánico.

Las exposiciones, que estarán abiertas hasta el 13 de junio, han sido organizadas por el Foro de los Artistas de Mónaco, que está impulsado por el Gobierno del Principado y se convoca cada dos años para dar visibilidad a la creación artística en ese país y que por primera vez se celebra en España.

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La última vez que Alberto de Mónaco estuvo en España fue hace dos años para inaugurar en Puente Viesgo (Cantabria) una placa conmemorativa a nombre del Príncipe Alberto I y la exposición temporal “Alberto I de Mónaco, príncipe de la prehistoria”, acto que finalizó con la firma de un Convenio entre el Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco y el Gobierno cántabro. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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