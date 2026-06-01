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Iker Casillas, enamorado de Irene Esser: así es la actriz venezolana con la que ha sido fotografiado

Tras años esquivando los rumores sentimentales desde su separación de Sara Carbonero, el exguardameta del Real Madrid ha sido fotografiado con una mujer

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Iker Casillas . (Europa Press)
Iker Casillas . (Europa Press)

Pocas veces una información sobre la vida sentimental de Iker Casillas ha logrado sortear el muro de discreción que el exportero ha levantado desde su separación de Sara Carbonero. Durante los últimos años, numerosos nombres han sido vinculados al exfutbolista, pero él siempre ha optado por desmentir o ignorar cualquier especulación sobre su vida privada. Sin embargo, esta vez parece diferente.

Según ha publicado la revista Pronto, Casillas mantiene una relación con la actriz y modelo venezolana Irene Esser. Una información que ya había avanzado meses atrás la periodista Adriana Dorronsoro y que ahora cobra más fuerza tras la publicación de unas imágenes en las que ambos aparecen compartiendo una cena en Madrid y mostrando una evidente complicidad.

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“Me confirman que está con ella, que está feliz. Hacen planes en común con amigos y el círculo de Iker la conoce”, aseguraba la colaboradora televisiva el pasado mes de marzo sobre Esser y Casillas. Unas declaraciones que, a diferencia de otras ocasiones, no encontraron respuesta por parte del exguardameta.

Portada de la revista 'Pronto' del lunes 1 de junio'.
Portada de la revista 'Pronto' del lunes 1 de junio'.

Las fotografías publicadas muestran a la pareja disfrutando de una velada junto a varios amigos pocos días antes del 45 cumpleaños de Casillas. A la salida del restaurante se les puede ver caminando juntos, sonrientes y compartiendo gestos de cariño que alimentan los rumores sobre una relación cada vez más consolidada.

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Quién es Irene Esser

Aunque en España su nombre no es especialmente conocido para el gran público, Irene Esser cuenta con una importante trayectoria profesional en Latinoamérica y también en nuestro país.

Nacida en Venezuela, es hija de un destacado empresario del sector del cacao y pasó gran parte de su infancia rodeada de naturaleza. Tras completar sus estudios de secundaria en Inglaterra, se licenció en Artes Escénicas en la Universidad de Los Andes, una formación que le permitió desarrollar una carrera ligada tanto a la interpretación como al mundo de la moda.

Irene Esser en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ireneesser)
Irene Esser en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ireneesser)

Su salto a la popularidad llegó gracias a los certámenes de belleza. Representó a Venezuela en concursos internacionales y logró convertirse en una de las modelos más reconocidas de su generación. Posteriormente orientó su carrera hacia la interpretación, participando en telenovelas, películas y diferentes producciones audiovisuales.

En los últimos años ha reforzado además su presencia en España. En 2024 se incorporó al reparto de la serie El inmortal, donde interpretó a una delincuente mexicana. Actualmente se encuentra inmersa en la promoción de la tercera temporada de la ficción, cuyo estreno está previsto para el próximo 11 de junio.

Una relación que avanza con discreción

Antes de ser relacionada con Casillas, Irene Esser mantuvo una relación con el actor Iván Sánchez, con quien comenzó a salir en 2020. También fue vinculada sentimentalmente con uno de los hijos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

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Por su parte, Iker Casillas ha mantenido un perfil muy reservado desde que anunció junto a Sara Carbonero el fin de su matrimonio en marzo de 2021. A pesar de los numerosos rumores que han surgido desde entonces, el exfutbolista siempre ha evitado pronunciarse sobre posibles relaciones sentimentales.

De momento, ninguno de los dos ha querido confirmar públicamente la relación. Fieles a la discreción que ambos han mantenido en sus respectivas vidas privadas, continúan alejados del foco mediático. Sin embargo, las instantáneas publicadas y los testimonios de quienes les rodean apuntan a que el exportero atraviesa una etapa especialmente tranquila y feliz junto a la intérprete venezolana, una mujer que ha construido su propio camino entre la moda, la interpretación y la producción audiovisual.

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