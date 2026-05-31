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Illa reivindica la "convicción socialista" de respetar la justicia y la presunción de inocencia

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la "convicción socialista" y los valores socialistas que, afirma, implican respetar la justicia y pedir respeto para el estado de derecho y la presunción de inocencia.

Así se ha expresado durante su intervención este domingo en la Festa de la Rosa del PSC de Tarragona, después de una semana que ha definido como "intensa y compleja" en la que, añade, han tenido que escuchar cosas muy duras, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero y la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'.

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El presidente ha puesto en valor el trabajo del Gobierno liderado por el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha dicho que el país, en los últimos 8 años, ha avanzado en libertades, es la "locomotora de la creación de puestos de trabajo en Europa" y Sánchez, dice, se ha convertido en un referente moral y de dignidad en el mundo.

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