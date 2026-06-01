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El intenso calor afloja y solo 6 provincias siguen en aviso por máximas entre 36/39 grados

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Madrid, 1 jun (EFE).- El intenso calor de los últimos días comienza a perder fuerza y solo seis provincias -Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Albacete y Madrid- mantienen este lunes el aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 39 grados, en una franja horaria entre las 14:00 y las 20:00 horas, según informa la Agencia de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva continúan en alerta amarilla (peligro bajo) por máximas que oscilarán entre los 36 y los 39 grados, sobre todo en puntos de la campiña sevillana y cordobesa, el valle del Guadalquivir de Jaén, Sierra Morena y El Condado, así como en el litoral onubense.

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En Castilla-La Mancha el aviso amarillo afecta únicamente a la provincia de Albacete, donde los termómetros alcanzarán los 36 grados en la Mancha albaceteña.

Madrid también mantiene activado el nivel amarillo por valores máximos de hasta 36 grados en zonas del sur, Las Vegas y el área metropolitana y Henares.

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Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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