Espana agencias

El Colegio Oficial de Pilotos denuncia "riesgos evidentes" y "peligros estructurales"

Guardar
Google icon

Pedro Pablo G. May

Madrid, 1 jun (EFE).- Luchar contra los incendios forestales desde el aire tiene "riesgos evidentes como enfrentarse con una muralla de fuego que puede desestabilizar el vuelo" pero también "peligros estructurales" como una normativa insuficiente, denuncia a EFE el decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac), Carlos San José.

PUBLICIDAD

Encarar un gran incendio desde un avión "requiere profesionales muy cualificados, muy especializados, que se enfrentan a un contexto operacional muy complejo" que incluye desde turbulencias hasta baja visibilidad, concentración de aeronaves en poco espacio y un desgaste físico y psicológico que San José describe como "tremendo".

Sin embargo, "existen otros peligros más de fondo que la mera exposición al riesgo, que se da por sentada" y que a su juicio tienen que ver con unos recursos cada vez más escasos, una organización deficiente de los mismos y la falta de voluntad política.

PUBLICIDAD

De entrada, "hay una escasez general de pilotos: la media de edad está por encima de los 50 años y aproximadamente la mitad tienen entre 50 y 55", lo que empieza a ser "un problema importante" porque cada vez hay menos jóvenes dispuestos a afrontar "un sector tan invertebrado, tan incierto y con tanto peligro".

Estos profesionales "se ven constreñidos en una pinza entre la administración pública, que al fin y al cabo es quien concede estos servicios, y los operadores que son quienes los contratan" porque los intereses de ambas partes "son a veces contradictorios con la seguridad y el buen hacer".

San José denuncia las normativas "que se van aprobando sin tener en cuenta criterios profesionales" y que son planteadas en despachos "muy alejados de la operación y por parte de personas que nunca se han subido a un avión" para apagar un incendio y, por ello, carecen "absolutamente" del conocimiento operacional para enfrentarlo.

El Copac critica la regulación organizada desde dos Ministerios, el de Transición Ecológica (Miteco) y el de Transportes (Mitma), donde "nos reciben y escuchan pero luego no nos hacen caso" y "no cuentan con los pilotos" para su estrategia, añade.

En el caso del Miteco, "crea puestos que muchas veces están en contradicción con los informes de la Comisión de investigación de accidentes e incidentes de Aviación Civil", como afirma suele suceder con el jefe de operaciones aéreas en el caso de un gran incendio.

El problema es que "suelen ser personas expertas en afrontar el fuego desde tierra pero que olvidan la parte operacional aérea" y precisa: "Un ingeniero forestal puede saber muy bien qué tipo de pinos hay o cómo atacar la llama que sube por un monte, pero no cómo opera una aeronave".

Otro puesto polémico es el de coordinador de medios aéreos: alguien "que está en el aire desde una aeronave dando órdenes directas a todas las que participan en un dispositivo" y cuyo perfil técnico debe ser muy concreto según los requerimientos de Aviación Civil.

No obstante, "la normativa de Miteco no habla de los requisitos necesarios" que "en España solo tienen los pilotos" y en cambio nombra a personas usando "una normativa interna que pretende solucionar esto con un cursito de pocas semanas".

También aumenta el riesgo con los límites de actividad fijados por el Mitma, asegura, que "no son laborales ni administrativos, ni un capricho: son de seguridad", pues cuando un piloto los alcanza entra "en una fase peligrosa porque está cansado" y "esta es una causa primaria de accidentes".

"Ante la falta de personal y la planificación deficiente de la Administración, la solución que encuentran es coger el lápiz y ampliar el tiempo que una persona puede trabajar por mera decisión administrativa", lamenta, pero "20 días seguidos volando sin descanso es excesivo".

En España "existen entre 300 y 400 bases de aeronaves: este despliegue geográfico no responde a tareas operacionales, sino a necesidades políticas o incluso económicas", por lo que Copac reclama una mayor racionalización de los recursos.

"Todo lo resuelven diciendo que, cuando el piloto esté fatigado, levante la mano, pero no sucede así", señala porque "por muy cansado que uno esté, tiende a continuar; está salvando la vida de personas, del medio rural, del entorno natural" y eso multiplica el riesgo de accidente.

El Copac ha presentado varias iniciativas para encarrilar la situación que "se resumen en acabar con la temporalidad, porque los incendios son realidad todo el año, como estamos viendo", dice, y entre ellas figura una Proposición No de Ley aprobada el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados para impulsar la formación de pilotos de emergencias.

Los objetivos del Colegio pasan, entre otros puntos, por crear un centro especializado de entrenamiento a nivel nacional, mejorar la normativa actual, fijar una estabilidad en las programaciones y mejorar las zonas físicas de descanso para unos profesionales que "no solo luchan contra incendios, sino que participan en otros servicios como la búsqueda y salvamento en el mar o montaña y el transporte aéreo sanitario". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arranca el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer en la Audiencia de Madrid

Arranca el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer en la Audiencia de Madrid

Buscan a un hombre tras disparar contra la casa de su expareja en Alcalá (Sevilla)

Infobae

El Bonds australiano se impone en la prueba de SailGP de Nueva York

Infobae

España llega tarde a la transposición de la directiva sobre transparencia salarial

Infobae

Más de 890 detenidos y 178 policías heridos en los altercados tras la victoria del PSG

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el PSOE, el Gobierno y los socios, pendientes del juez Pedraz, en directo

Funcionarios, aspirantes y responsables de conservatorios comienzan a declarar en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz

Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

Pandemias, volcanes, amnistías, guerras y casos de corrupción: los ocho años en los que Pedro Sánchez ha gobernado entre crisis constantes

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

ECONOMÍA

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Sara, peluquera autónoma en Madrid: “Los pisos turísticos y que la ciudad sea cada vez más un parque temático han frenado nuestro sueño de ampliar el negocio”

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% desde este lunes: el Gobierno retira parte del plan anticrisis

Renovar el alquiler, un salto al vacío: la subida de los nuevos contratos desborda a familias y jóvenes

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions