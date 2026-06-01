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La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy al jefe de ferrocarriles valencianos y a un periodista de À Punt

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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana del 29 de octubre de 2024 recibirá este lunes al director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, y al periodista Iván Esteve, que era jefe de Informativos de À Punt, el día de la catástrofe.

Novo será interrogado por los miembros de la comisión que preside la socialista Carmen Martínez en la sesión matutina para dar cuenta de la actuación de la empresa que dirige el día de la riada y ya por la tarde lo hará Esteve.

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Hace casi dos semanas este profesional de la televisión autonómica valenciana compareció en el juzgado de Catarroja, que investiga la vertiente penal de la gestión de la riada que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Durante su testifical ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, explicó que le sorprendió que aquella tarde no llegara a los medios información oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y recordó que la televisión autonómica estuvo informando con el testimonio de sus propios reporteros y los datos que facilitaban las autoridades municipales.

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CATALÁ Y BARCONES

La comisión también tiene fijadas ya sus próximas comparecencias, que se desarrollarán el día 15 de junio y que previsiblemente serán las últimas antes del paréntesis estival, pues este órgano parará su actividad hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones el próximo mes de septiembre.

En concreto, para el 15 de junio, están citadas por la mañana la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, y por la tarde la secretaria general de Protección Civil, alto cargo del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

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EuropaPress

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