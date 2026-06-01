El comisario Villarejo declara este lunes como acusado en el juicio por el presunto espionaje a Bárcenas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo protagonizará la novena semana del juicio de la 'Operación Kitchen', que indaga en el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

El lunes, el único día de la semana en el que se celebrará el juicio, Villarejo declarará como acusado después de Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, para quien el Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión.

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La Fiscalía reclama la pena más alta del juicio para Villarejo, 19 años de prisión por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y por cohecho pasivo propio.

LOS AUDIOS DE VILLAREJO CON VARIOS DE LOS ACUSADOS

En las últimas semanas, el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la magistrada Teresa Palacios escuchó las decenas de audios del comisario jubilado que sustentaron la prueba documental de este juicio, que forma parte de la macrocausa 'Tándem', también conocida como 'caso Villarejo', donde se investigan los negocios privados del mismo.

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Entre ellos, se escucharon conversaciones con la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y su exmarido el empresario Ignacio López del Hierro, ambos declarados imputados en un primer momento pero para quienes posteriormente se archivó la causa.

Asimismo, se reprodujeron conversaciones con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, con el comisario Andrés Gómez Gordo, con el empresario Adrián de la Joya y con el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional José Luis Olivera, entre otros.

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En los audios, Villarejo aseguró que tenía grabaciones de conversaciones "duras" entre Rajoy y Bárcenas, y comentó con el 'ex número dos' de Interior, Francisco Martínez, supuestos pagos que el extesorero le habría hecho al expresidente.

En otras conversaciones, el comisario jubilado relató cómo captó al chófer de Bárcenas como confidente, al que apodó 'El Cocinero', y cómo le convenció para que le contara toda la información posible sobre la familia Bárcenas a cambio de "2.000 pavos al mes en crudo, gastos aparte".

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LOS ACUSADOS

Entre los acusados se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, así como el que fue chófer de Bárcenas, para quien reclama 12 años de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

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Asimismo, para el jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

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No se sienta en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, para quien la Audiencia Nacional archivó el caso por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.