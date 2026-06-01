Espana agencias

El cónsul español acude a Bengasi para atender a la activista española detenida en Libia

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jun (EFE).- El cónsul de España en Trípoli ha logrado desplazarse a Bengasi, donde está detenida la activista española Alicia Armesto Núñez, detenida el viernes pasado cuando se desplazaba por Libia en un convoy humanitario rumbo a Gaza, para prestarle asistencia y hacer gestiones "in situ" para su pronta liberación.

Así lo han asegurado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, según las cuales el cónsul ha conseguido acceder a Bengasi tras obtener autorización de las autoridades de la zona, para continuar las labores iniciadas tras el apresamiento para prestar protección y asistencia consular a la española, ahora ya sobre el terreno, con vistas a su liberación.

PUBLICIDAD

El cónsul ya se ha reunido con el fiscal general y ha mantenido varias reuniones con autoridades civiles y militares y permanecerá en Bengasi "todo el tiempo necesario", según Exteriores.

Destacan las fuentes que la embajada de España en Trípoli ha estado movilizada "desde el primer momento" y que debido a la situación interna del país las gestiones en Bengasi revisten mayor complejidad.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue la evolución de este caso al detalle desde la unidad de crisis que supervisa todas las actuaciones.

Alicia Armesto Núñez fue apresada junto a otros nueve activistas del convoy humanitario que se dirigía a Gaza y que según las autoridades del este de Libia habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales".

Los activistas -originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez- "no habían obtenido las autorizaciones necesarias" para entrar en su zona, controlada por el mariscal Jalifa Haftar, según el Ministerio de Exteriores afiliado al Gobierno del este de Libia.

El convoy humanitario, que salió de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, alertó el domingo sobre la pérdida de contacto con los participantes que estaban en la ciudad de Sirte -situada en la línea que separa el oeste y el este del dividido país- cuando intentaban negociar el paso de la caravana con el Ejecutivo del este.

Las autoridades de Bengasi habían advertido de que no permitirían el paso de los activistas extranjeros por su territorio. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La empresa de cuidados de la tía Isabel, en el juicio contra Luis Lorenzo: "Estaba llena de llagas"

La empresa de cuidados de la tía Isabel, en el juicio contra Luis Lorenzo: "Estaba llena de llagas"

El TSJA confirma dos años de cárcel a un varón por abuso sexual a una menor de 15 años

El TSJA confirma dos años de cárcel a un varón por abuso sexual a una menor de 15 años

Procesan a un exdirector de Trabajo y dos 'intrusos' en otra pieza separada del caso ERE

Infobae

La defensa del investigado por el fuego de Oímbra (Ourense) que calcinó 23.000 hectáreas pide archivar la causa

La defensa del investigado por el fuego de Oímbra (Ourense) que calcinó 23.000 hectáreas pide archivar la causa

Temas del día de EFE España del lunes 1 de junio (13:30 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

El exDAO defiende que el caso Kitchen fue una operación de inteligencia para localizar el dinero de Bárcenas en Suiza

Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions