El Cabildo no venderá el Gran Canaria y garantiza el mismo presupuesto en Primera FEB

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este lunes que seguirá apostando "de manera decidida" por el Dreamland Gran Canaria y no disminuirá "un ápice su aportación económica", además de desmentir que vaya a haber ERE en Primera FEB o se haya pensado en la venta del club.

En una rueda de prensa sobre el futuro de la entidad tras la caída a la categoría de plata del baloncesto español, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha refrendado el "compromiso de futuro" con una entidad que "sigue existiendo gracias al Cabildo".

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"Esta institución asumió hace más de 30 años las riendas del Gran Canaria. En aquel momento no había posibilidades de asumir los retos deportivos y estaba a punto de desaparecer. Es una anomalía deportiva que no esté dirigido por capital privado, pero el club existe y va a seguir existiendo gracias al Cabildo de Gran Canaria. Si no fuera por el Cabildo, no estaríamos hablando del Granca", ha ensalzado.

Tras la renuncia del presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, queda al frente de la institución, por lo que ha asegurado que ya están trabajando en la próxima temporada, anunciando que "habrá cambios y reestructuraciones" de las que irán informando.

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"Tomaremos decisiones lo antes posible para que haya nueva gestión al frente del club. No estamos improvisando, decidiremos con mucho sosiego y con personas que lo conocen mucho, incluso personas que no están por estas latitudes", ha avanzado Romero.

Morales ha querido salir al paso de los rumores de compra por parte del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y ha asegurado que "no ha habido ningún contacto" y que es "un bulo inadmisible", al igual que las dudas en torno a un posible ERE que solo es "contaminación para generar ruido en torno a un club que necesita unidad para defender un proyecto".

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"No somos Florentino, Jesús Gil o Joan Laporta, nos movemos por rigurosidad con la gestión de los recursos públicos. Las decisiones del gobierno de la isla no las van a marcar nadie desde fuera, las asumiremos con absoluta responsabilidad. No vamos a vender el club este año, aunque llegaran ofertas suculentas. El Cabildo debe estar al frente de la vuelta a Liga Endesa", ha insistido.

El presidente del Cabildo ha aseverado que harán "todo lo posible" para recuperar la categoría y ha afirmado que el descenso a Primera FEB puede ser "una oportunidad y un punto de inflexión para la reorganización interna" de la entidad claretiana.

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Aridany Romero ha abogado por "garantizar la estabilidad" para retornar a Liga Endesa "lo antes posible" y ha realzado que la política "ha salvado al club y lo seguirá haciendo", además de su compromiso para que el Gran Canaria "se nutra de los mejores" en su futura gestión, para la que por ahora "buscan perfiles antes que nombres".

Sobre la posibilidad de asumir una plaza en Liga Endesa ante la imposibilidad de algún club de garantizar los criterios económicos, el consejero ha asegurado que ni Obradoiro ni ninguno de los contendientes de la final a cuatro parece que vayan a tener problemas económicos para promocionar a Liga Endesa.

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"En caso de no ser así, el Gran Canaria sería de manera automática equipo de Liga Endesa. Cumplimos con todos los requisitos económicos, no tenemos que presentar aval ni documentación financiera (...) pero si hemos descendido deportivamente, toca ganárselo deportivamente", ha ahondado.

Morales y Romero han agradecido el trabajo de Sitapha Savané durante los cuatro años de su mandato y han afeado "los insultos cobardes y racistas de las redes sociales" hacia su figura.

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"Siempre me han dicho que el baloncesto era distinto, pero no veo diferencias con los hooligans de otros deportes. Mi repulsa a los ataques personales y racistas que se ha visto sometido por intentar hacerlo lo mejor posible. Savané no es el culpable de lo que ha pasado", ha subrayado Morales. EFE

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