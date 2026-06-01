Cuidadores y familiares de la tía de Luis Lorenzo describen abandono y maltrato

(Actualiza la NA1139 con más testimonios)

Madrid, 1 jun (EFE).- Trabajadores de empresas que proporcionaban cuidadoras para la tía política del actor Luis Lorenzo han explicado que la anciana estaba "abandonada", sin comida suficiente, pañales ni medicinas, mientras familiares de la fallecida han explicado que Isabel estaba bien de salud y no quería ir a Madrid porque la trataban "muy mal" y la llevaron "obligada".

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Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años y que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021.

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para ellos en una causa en la que finalmente no se les juzga por homicidio, delito por el que comenzó el proceso.

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También es juzgada la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las últimas semanas antes de su muerte, para la que la Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel.

Varios trabajadores y responsables de empresas contratadas para cuidar a Isabel han coincidido en que la anciana no estaba bien atendida porque en la casa no había comida, no les dieron medicación para suministrársela y tenía que ir al cuarto de baño fuera de la vivienda, en un garaje, porque a Arancha "no soportaba los olores".

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Particularmente descriptivo ha sido un técnico de la empresa FelizVita, que ha explicado que en la primavera de 2021 acudió al domicilio en el que estaba la anciana porque el coordinador "estaba cansado de llamar a esa familia" pues "o no lograban hablar con ellos o cuando hablaban era para discutir".

Cuando entró vio "a una persona abandonada, que no tenía las cosas para ser atendida, ni alimentos, ni pañales, ni crema", en lo que ha resumido como "un desastre" que dos trabajadoras comunicaron a la empresa varias veces, ya que la familia era "conflictiva".

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Un coordinador de la misma empresa ha ratificado que Arancha cometió "negligencias" como dejar "abandonada" varias horas a la anciana y a su cuidadora en un centro comercial, y ha puesto de relieve que le pareció sorprendente que la cuidadora acusada decidiera quedarse con esa familia cuando su empresa decidió acabar el contrato.

La responsable de otra empresa ha asegurado que la trabajadora que atendió a Isabel vio irregularidades y le dijo que la anciana le había pedido ayuda "porque la quería matar", y quería volverse a Asturias.

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Varios trabajadores de un VIPS de un centro comercial de Rivas han relatado cómo vieron primero sentada y luego dormida sobre la mesa a una anciana que estuvo sola desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. La mujer decía que iban a ir a buscarla y llamaron a su familia, pero como no llegaba nadie avisaron a la Policía.

Los agentes llamaron a Arancha, que dijo que ya irían porque la anciana estaba "bien", y tardaron dos horas.

Por su parte, uno de los hermanos de Isabel, José María, ha dejado claro que su hermana no se llevaba bien con su sobrina Arancha y no quería ir a Madrid; de hecho, en agosto de 2020 -un año antes de la muerte- la llevaron a su casa y ella volvió "escapada" y mal vestida.

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En marzo de 2021 "la cogieron en Grado" (su pueblo de Asturias) y la llevaron a Madrid "obligada" ya que "ella no quería ir porque la trataban muy mal, él sobre todo", ha dicho, tras detallar que tanto él como otros familiares la llamaban pero no les contestaba.

Un día Luis Lorenzo llamó y les dijo "que si seguían molestando llamaría a un abogado" y le denunciaría, y ya la familia decidió denunciar la situación ante la Guardia Civil.

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Sobre el estado de salud que tenía la anciana cuando se fue de Grado a Madrid este hermano ha asegurado que "estaba como una moza, solo que oía muy mal".

"De la cabeza estaba muy bien para todo", ha reiterado, explicando que en Madrid le recetaron unas pastillas que el médico de Grado le quitó inmediatamente, en referencia a una medicación para un supuesto inicio de alzhéimer.

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Ha precisado que su hermana "se manejaba sola y trabaja hasta la tierra", e iba en tren de Grado a Oviedo a vender patatas y huevos, y que su sobrina Arancha solía ir a verla "para pedirle dinero".

En la misma línea se han pronunciado los otros dos hermanos, Joaquín y Josefa, quien ha dicho que Arancha le dijo un día que Isabel "nunca" volvería a Asturias.

También ha declarado este lunes guardia civil que ha explicado que les llamaron agentes de Grado porque había una denuncia por supuesta detención ilegal de una mujer por parte de su sobrina en Rivas, y al llamar a Arancha para ir a identificar a la anciana les dijo que "no iba a tolerar que la Guardia Civil entrara" en su casa, alegando problemas de movilidad de la anciana y que había menores. EFE

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