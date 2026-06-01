Los sindicatos médicos mantienen la huelga de junio ante la "nula voluntad" de Sanidad

Madrid, 1 jun (EFE).- Los seis sindicatos médicos convocantes de los paros contra el estatuto marco han mantenido el paro previsto para este mes de junio, el quinto del año, ante la "nula capacidad y voluntad" del Ministerio de Sanidad para desbloquear el conflicto, al seguir sin presentar propuestas que permitan avanzar en su resolución.

Así lo ha lamentado en un comunicado el comité de huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’mega).

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Lo han hecho después de haberse reunido este lunes con los representantes del Ministerio en un encuentro que se ha prolongado durante hora y media, pero en el que, según ellos, "una vez más" Sanidad no ha puesto "sobre la mesa ninguna propuesta que permita avanzar".

El comité acudía "con cierta esperanza de recibir" alguna tras algunos contactos informales previos, pero lo que se ha revelado es "el escaso talante negociador del equipo ministerial".

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Así, el debate ha girado sobre cuestiones ya planteadas en otros, con "la única novedad" de que el Ministerio les ha trasladado su voluntad de reunir en los próximos días al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para "abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la administración".

En esa línea, la cumbre con las comunidades serviría para "clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno".

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Las reivindicaciones del Comité siguen siendo un estatuto propio y un ámbito de negociación propios para la profesión, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa.

Sobre ello se ha pronunciado la propia ministra, Mónica García, que ha insistido en que buena parte de estas demandas está "sobre el tejado de las comunidades", que deben dejar de "escudarse" detrás del Ministerio para no "hacer su trabajo" para mejorar sus condiciones laborales.

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García ha explicado que la adecuación de las jornadas de 35 horas que reclaman ya las cumplen todas las autonomías, "menos la de Madrid", que es "la única que sigue detrayendo 200 euros de las guardias de los profesionales" desde el año 2012 y que el ámbito de negociación propio "es una competencia exclusiva, según el estatuto básico del empleado público, de las comunidades".

El estatuto propio, mientras, "es una demanda que pueden materializar los sindicatos médicos mañana mismo en el Congreso de los Diputados" a través de una ley presentada por las comunidades o de una iniciativa popular, pero que la obligación del Ministerio es establecer un marco común para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

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Ante esta situación, los sindicatos médicos sólo se reunirán "tantas veces como sea necesario siempre que sobre la mesa haya propuestas claras y voluntad negociadora" y no "meras estrategias dilatorias" que simplemente confirman la "nula capacidad y voluntad de Sanidad para desbloquear el conflicto", que la semana del 15 al 19 de junio se materializará en su quinta huelga del año, han concluido.EFE