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Archivan la causa a dos mossos investigados por mentir y denuncia falsa contra periodsitas

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Barcelona, 1 jun (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha archivado provisionalmente la causa contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra investigados por denuncia falsa y falso testimonio contra dos periodistas durante el desalojo en 2016 del 'banco expropiado', un local okupado de Gràcia, en Barcelona.

En una interolocutoria, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona revoca el auto de la plaza 9 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona del pasado mes de febrero, que había concluido que existían suficientes indicios para llevar el caso a juicio.

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Contra el criterio del juez, la Audiencia de Barcelona ha admitido el recurso de apelación presentado por los dos policías y archiva provisionalmente la causa al considerar que no hay indicios suficientes que apuntalen las acusaciones contra los dos agentes, uno de ellos sargento de los Mossos d'Esquadra.

Los agentes estaban siendo investigados por presunta denuncia falsa contra un fotoperiodista, al que señalaron como autor del lanzamiento de una valla, y por supuestamente mentir en un juicio por las lesiones causadas por un policía a otro profesional de los medios durante el desalojo en 2016 del denominado 'banco expropiado'.

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Los dos querellantes, respaldados por la organización en defensa de los derechos humanos Irídia, eran el fotoperiodista Isidre Garcia Puntí y el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez.

En su resolución, la Audiencia de Barcelona aduce para archivar la causa que "no cualquier manifestación que pueda tildarse de contraria a la verdad merecerá ser tenida como constitutiva de delito".

En este sentido, el tribunal subraya que "no basta con la manifestación que no sea verdad, hace falto algo más", ya que el "elemento básico de la acción delictiva" en esta materia "consiste en faltar maliciosamente a la verdad en el testimonio prestado en causa judicial, de tal forma que la falsedad debe resultar evidente o puesta de manifiesto por el resto de pruebas practicadas".

Tras el archivo provisional de la causa Irídia, los dos periodistas y el Grupo Barnils han presentado este lunes una queja formar ante la Dirección General de Policía, en la que piden que abra una investigación disciplinaria a uno de los dos agentes, el sargento, ya que continúa en activo ejerciendo sus funciones.

EL otro policía investigado, un cabo, ya no es miembro del cuerpo, según informa Irídia en un comunicado. EFE

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EFE

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