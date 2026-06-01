Ancelotti manda un recado a los titulares y admite dudas sobre su once de gala

Río de Janeiro, 31 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, mandó un recado este domingo a los titulares que jugaron contra Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro y admitió que ahora tiene "más dudas" sobre su once de gala tras la buena actuación de los suplentes en la segunda parte.

"El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva", reconoció el técnico italiano en rueda de prensa, tras la victoria de la Canarinha por 6-2 sobre el combinado centroamericano, en el último amistoso antes de viajar a Estados Unidos.

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Brasil se fue al descanso con un 2-1 a favor, después de una primera parte de claroescuros en la que brilló Vinícius, con un gol y una asistencia.

Sin embargo, 'Carletto' cambió en el descanso a nueve jugadores de campo y, con los suplentes, el equipo jugó mejor y arrolló a Panamá con tantos de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo Santos.

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"Mostraron que pueden competir con los otros", aunque "tenemos que tener en cuenta que el rival también bajó el ritmo" en la segunda mitad, resaltó.

De la primera mitad, en la que jugaron varios de los teóricos titulares, como Vinícius, Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães, observó que "el equipo no estaba muy compacto".

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"Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante", aseveró.

En este sentido, dijo que su once de gala no está "100 % definido" y que está abierto a cambiar piezas y hasta de sistema táctico, si fuera necesario.

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"La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte", expresó.

Para Ancelotti, la formación de la segunda mitad estaba confeccionada para tener más posesión y la de la primera para salir al contragolpe, con jugadores más rápidos y más uno contra uno.

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En tono irónico, afirmó, no obstante, que tampoco quiere destripar toda la estrategia de la Canarinha porque, según dijo, "quiere crear un poco de suspense" hasta el Mundial, que arranca en junio.

"Se acabó el tema Neymar y ahora lo que tenemos que buscar es un buen tema para hablar", comentó entre risas. EFE

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