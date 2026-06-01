Espana agencias

Ancelotti manda un recado a los titulares y admite dudas sobre su once de gala

Guardar
Google icon

Río de Janeiro, 31 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, mandó un recado este domingo a los titulares que jugaron contra Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro y admitió que ahora tiene "más dudas" sobre su once de gala tras la buena actuación de los suplentes en la segunda parte.

"El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva", reconoció el técnico italiano en rueda de prensa, tras la victoria de la Canarinha por 6-2 sobre el combinado centroamericano, en el último amistoso antes de viajar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Brasil se fue al descanso con un 2-1 a favor, después de una primera parte de claroescuros en la que brilló Vinícius, con un gol y una asistencia.

Sin embargo, 'Carletto' cambió en el descanso a nueve jugadores de campo y, con los suplentes, el equipo jugó mejor y arrolló a Panamá con tantos de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo Santos.

PUBLICIDAD

"Mostraron que pueden competir con los otros", aunque "tenemos que tener en cuenta que el rival también bajó el ritmo" en la segunda mitad, resaltó.

De la primera mitad, en la que jugaron varios de los teóricos titulares, como Vinícius, Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães, observó que "el equipo no estaba muy compacto".

"Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante", aseveró.

En este sentido, dijo que su once de gala no está "100 % definido" y que está abierto a cambiar piezas y hasta de sistema táctico, si fuera necesario.

"La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte", expresó.

Para Ancelotti, la formación de la segunda mitad estaba confeccionada para tener más posesión y la de la primera para salir al contragolpe, con jugadores más rápidos y más uno contra uno.

En tono irónico, afirmó, no obstante, que tampoco quiere destripar toda la estrategia de la Canarinha porque, según dijo, "quiere crear un poco de suspense" hasta el Mundial, que arranca en junio.

"Se acabó el tema Neymar y ahora lo que tenemos que buscar es un buen tema para hablar", comentó entre risas. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nacional vuelve a navegar bajo la tormenta

Infobae

Seydouba Cissé, el adiós del canterano ejemplar del Leganés

Infobae

Pablo Pérez: "No hay nada que reprocharnos"

Infobae

Álex Millán: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

Infobae

Rubén Peña: "Ha sido una de las temporadas más difíciles de toda mi carrera"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino