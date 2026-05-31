Seydouba Cissé, el adiós del canterano ejemplar del Leganés

Carlos Mateos Gil

Leganés (Madrid), 31 may (EFE).- El centrocampista guineano Seydouba Cissé jugó su último partido con la camiseta del Leganés, club que abandonará para fichar por el Al Kholood saudí, y se marchó con la satisfacción del deber cumplido al lograr el conjunto madrileño la salvación en la categoría de plata del fútbol español tras imponerse este por 1-0 al Mirandés en Butarque.

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Cissé fue titular en su despedida, una trascendental cita a todo a nada en la que hacía falta ganar o empatar para lograr el objetivo. Sufrió junto al resto de sus compañeros, especialmente con los dos goles que recibieron del rival y fueron anulados por fuera de juego. Y finalmente acabó siendo decisivo al evitar que saliera por la banda una jugada que acabó convirtiéndose en el gol de Álex Millán.

Esa diana trajo la tranquilidad y, a la postre, facilitó que recibiera el 'homenaje' por parte de los aficionados al ser sustituido en el minuto 82 por Óscar Plano. El africano se retiró del terreno de juego entre lágrimas, aplaudido por el resto de futbolistas del plantel y escuchando cómo se coreaba su nombre. Difícil forjar una despedida mejor, tutelado además en la banda por Carlos Martínez, técnico fichado solo para la disputa de este enfrentamiento y el mismo que le dirigía en el filial cuando dio el salto al primer equipo.

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Aquello sucedió en la temporada 2021-2022, cuando a los veinte años fue promocionado desde 2ª RFEF a la categoría de plata para acabar debutando, después de haber entrado en varias convocatorias, de la mano de Asier Garitano en un choque ante el Sporting de Gijón en el que el 'Lega' cayó derrotado por 2-1, con él jugando doce minutos.

Fue la llegada a la elite de un futbolista que había fichado en el 2019 procedente del F.C. Atouga de su país tras haber sido internacional en categorías inferiores, disputando el Mundial sub-17 de 2017 en la India, y que culminó su formación en el juvenil, convirtiéndose en uno de los éxitos más recientes de la cantera.

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Aquel partido en El Molinón fue el inaugural de una trayectoria que le ha llevado a vestir la camiseta del club 'pepinero' en 148 duelos oficiales, 114 de ellos como titular, anotando en total quince goles y ganándose el cariño de una grada que no solo ha apreciado sus dotes futbolísticas, sino también su carácter afable y humilde.

Ese reconocimiento lo recibió también por parte de sus respectivos entrenadores, pues en numerosas ocasiones elogiaron en rueda de prensa su actitud y reflejaron esa confianza con minutos de juego, no disputando menos de 26 partidos en ninguna de sus cinco temporadas en la entidad leganense.

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Esa escena se repitió, cómo no podía ser, en su último día y en palabras del propio Carlos Martínez: "Me alegra un montón que alguien así, tire para adelante, no sé. Creo que es un espejo en el que mirarse por su humildad. Ha demostrado compromiso. Hoy estaba lesionado, al final ha tenido que pedir el cambio porque ya no daba más. Se ha ido llorando, y nos hemos puesto a llorar por la emoción que es. Ha triunfado y va a seguir triunfando. Creo que tiene nivel de Primera División, lo ha demostrado. Es un tío además de un nivel humano espectacular, así que le deseo todo lo mejor". EFE