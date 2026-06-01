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Nacional vuelve a navegar bajo la tormenta

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Montevideo, 31 may (EFE).- Nacional dejó de lado este domingo la calma que le había generado la victoria en Copa Libertadores que lo clasificó a la Copa Sudamericana y volvió a navegar bajo la tormenta tras caer por 3-0 ante Deportivo Maldonado en la tercera fecha del Torneo Intermedio uruguayo.

Un tanto de Christian Tabó, uno de Facundo Tealde y otro de Gonzalo Larrazabal le dieron el triunfo al conjunto dirigido por Gabriel Di Noia, que con siete puntos lidera el Grupo B y con 36 comparte la primera posición de la Tabla Anual acumulada con Racing.

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Del otro lado, el Tricolor quedó tercero en su zona con seis enteros y sumó su octava caída en 18 presentaciones por la Liga Uruguaya 2026.

En otros partidos del Grupo B, Progreso derrotó a Danubio por 1-2 tras remontar con goles de Gastón Silva y Matteo Copelotti.

Montevideo Wanderers goleó por 2-5 a Juventud con tantos de José Alberti, Sebastián Sosa en propia portería, Rodrigo Rivero, Jonás Luna y Esteba Crucci.

Además, Montevideo City derrotó por 1-2 a Albion con tantos de Facundo Silvera y Salomón Rodríguez, cerrando de esta forma una gran semana en la que selló su boleto a los octavos de Copa Sudamericana tras igualar con Gremio en Brasil y ganar su grupo.

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Luego de tres jornadas, Deportivo Maldonado tiene siete enteros, los ciudadanos y Nacional acumulan seis, Wanderers tiene cinco, Juventud y Progreso tres, mientras que Albion acumula uno y Danubio cierra sin nada.

No obstante, Juventud y Danubio aún tienen un partido pendiente, postergado por la participación del conjunto de Las Piedras en la Sudamericana.

Por el Grupo A, Racing y Defensor Sporting empataron 0-0, al tiempo que Cerro Largo derrotó por 2-0 a Cerro con coles de Maximiliano Añasco y Nicolás Ramos.

Este lunes, esta zona y la tercera fecha del Torneo Intermedio llegarán a su final con los partidos Boston River-Liverpool y Peñarol-Central Español. EFE

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