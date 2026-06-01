Espana agencias

Ver las Finales NBA en Nueva York, cuatro veces más caro que en San Antonio

Guardar
Google icon

Chicago (EE.UU.), 31 may (EFE).- Ver un partido de las Finales NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York cuesta cerca de cuatro veces más respecto a hacerlo en el Frost Bank Center de la ciudad texana.

Con el emparejamiento de las Finales ya definido y a falta de pocos días para el arranque de la serie, el asiento más barato en el Frost Bank Center de San Antonio se vendía en la noche estadounidense de este domingo por 958 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

PUBLICIDAD

Las entradas más caras para el primer capítulo de estas Finales alcanzan los 10.193 dólares en la misma plataforma.

Acudir al tercer partido, fijado el 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, costaba un mínimo de 4.258 dólares.

Los boletos más caros superaban los 38.500 dólares.

Los Spurs se clasificaron para sus primeras Finales desde 2014 tras eliminar a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste, en siete partidos.

PUBLICIDAD

Los Knicks arrollaron 4-0 a los Cleveland Cavaliers y regresarán a las Finales por primera vez desde 1999. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ancelotti manda un recado a los titulares y admite dudas sobre su once de gala

Infobae

Nacional vuelve a navegar bajo la tormenta

Infobae

Seydouba Cissé, el adiós del canterano ejemplar del Leganés

Infobae

Pablo Pérez: "No hay nada que reprocharnos"

Infobae

Álex Millán: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Dos mujeres mueren al intentar rescatar a un niño de tres años que se ahogaba en una presa en Palencia

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino