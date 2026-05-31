Pablo Pérez: "No hay nada que reprocharnos"

Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Pablo Pérez, jugador del Mirandés, lamentó el descenso de los suyos a Primera Federación tras perder 1-0 contra el Leganés en Butarque y consideró que no tienen nada que reprocharse y que pagaron "caro" en estas últimas jornadas un inicio de temporada que no fue bueno.

"Es difícil hablar en estos momentos. Lo hemos dado todo no solo hoy, llevamos muchos meses remando. El inicio de temporada no fue muy bueno y eso lo hemos pagado caro estas últimas jornadas. Estoy orgulloso de este grupo, de esta familia. No hay nada que reprocharnos", declaró en televisión a la conclusión del partido.

"El fútbol es así. Hoy ha sido injusto con nosotros. Creo que el equipo ha hecho un buen partido, ha metido dos goles en dos fuera de juego por muy poco. No hay nada que reprochar a ninguno de los jugadores", completó. EFE

