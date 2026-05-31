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Álex Millán: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

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Leganés (Madrid), 1 jun (EFE).- Álex Millán, delantero del Leganés, definió como "uno de los goles más importantes" de su carrera el que le dio el triunfo a los suyos contra el Mirandés por 1-0 y por tanto les permitió mantenerse una temporada más en la categoría de plata del fútbol español.

"Estoy muy contento, es uno de los goles más importante de mi carrera. Al principio de temporada no buscábamos mantenernos en la categoría, pero la verdad es que estoy muy contento por hacerlo y por poder ganar. Hemos hecho muchas cosas mal, si no no estaríamos jugándonos la permanencia en la jornada 42. Hay que irse de vacaciones, pensar cada uno en lo que hemos hecho mal, tanto los jugadores como quienes tienen que tomar decisiones. No era el partido que queríamos jugar la última jornada, pero es lo que nos ha tocado vivir. El año que viene vamos a por más", indicó.

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"El Mirandés tiene un grupo de chavales que no tienen miedo a nada, que nos han apretado mucho. Por momentos hemos sabido sufrir. No era lo que queríamos pero por suerte todo ha salido bien. Agradecidos a la afición, han estado de diez como todo el año. Solo decirles que el año que viene vamos a por todo", completó en televisión al concluir el duelo. EFE

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