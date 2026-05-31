Valverde, Araujo y Giménez, en la lista de Uruguay para el Mundial

Montevideo, 31 may (EFE).- Federico Valverde, centrocampista de Real Madrid, y los centrales Ronald Araujo, del Barcelona, y José María Giménez, Atlético de Madrid, figuran en la lista de 26 convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026. EFE

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