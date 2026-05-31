Espana agencias

La selección de Sudáfrica retrasa su viaje para el Mundial por un problema de visados

Guardar
Google icon

Nairobi, 31 may (EFE).- La selección de fútbol de Sudáfrica retrasó este domingo su viaje a México, donde jugará su primer partido de la Copa del Mundo 2026, por una serie de problemas con los visados de varios jugadores y del cuerpo técnico, informó la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

En un comunicado, el organismo explicó que los Bafana Bafana, nombre por el que se conoce popularmente a la selección sudafricana, han tenido problemas con los visados y no han podido viajar este domingo por la mañana, como estaba previsto inicialmente.

PUBLICIDAD

"La SAFA está trabajando sin descanso para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible, antes del partido inaugural del torneo mundial contra México, país anfitrión, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026", añadió.

La SAFA, además, celebrará este domingo por la noche una reunión del comité de emergencia.

Por su parte, el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, calificó de "vergonzosa" y de "extremadamente injusta con los jugadores" la situación, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

"He informado a la SAFA de que necesito un informe y que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están haciendo quedar como tontos", señaló.

Mientras se solucionan los inconvenientes de viaje para el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, los Bafana Bafana continuarán entrenándose en Johannesburgo.

Sudáfrica forma parte del Grupo A, junto con México, la República Checa (a la que se enfrentará el 18 de junio en la ciudad estadounidense de Atlanta) y Corea del Sur (contra la que jugará el 24 de junio en la ciudad mexicana de Monterrey). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Cercas enciende la Feria del Libro con su relato del 23F: "Todo el mundo se calló"

Infobae

El japonés Kaneko logra en el Abierto de Austria su primer título en el DP World Tour

Infobae

Raúl Fernández, reconoce un error suyo y pide disculpas a su equipo

Infobae

España se queda sin medallas tras no fructificar las tres opciones de la jornada final

Infobae

Tres heridos leves, dos por arma blanca, en una pelea frente a una discoteca de Palencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

ECONOMÍA

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

DEPORTES

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”