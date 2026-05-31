España se queda sin medallas tras no fructificar las tres opciones de la jornada final

Sevilla, 31 may (EFE).- La primera prueba de la Copa del Mundo 2026 de remo, que dio comienzo el pasado viernes y que concluyó este domingo en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja, en Sevilla, se saldó para la delegación española sin medallas, después de que no fructificaran los intentos en las tres finales en las que tenían opciones.

Los anfitriones clasificaron el skiff, el doble scull y el dos sin masculinos para las finales A pero ninguno de los botes pudo alcanzar el podio, informó este domingo la Federación Española de Remo (FER) en un comunicado, que destaca que España se quedó con dos cuartos puestos, en dos sin timonel y doble scull masculinos, y un quinto en skiff masculino en una cita dominada por Alemania, Países Bajos y Gran Bretaña.

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La jornada se inició con un contratiempo, ya que a primera hora la competición se tuvo que detener por motivos ajenos a la organización, según un comunicado la FER, aunque se reanudó unos quince minutos después sin modificar significativamente la programación.

Este parón se debió a que tuvo que ser rescatada y reanimada en el CEAR durante unos cuarenta minutos una joven tras precipitarse al río Guadalquivir, informaron a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, suceso que tuvo lugar en una zona próxima a donde se celebraba la competición.

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La cita, que ha reunido durante el fin de semana a medio millar de deportistas procedentes de 37 países, tendrá continuidad en Plovdiv (Bulgaria) y Lucerna (Suiza) a mediados y finales de junio, respectivamente, con lo que la de Sevilla ha sido la primera toma de contacto de 2026 para la preparación del Europeo de Varese (Italia) y el Mundial de Amsterdam (Países Bajos), programados a finales de julio y agosto.

La primera opción de la jornada llegaba por medio del dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), que, en lo que ha sido prácticamente una reedición del Mundial del pasado año, han repetido cuarta posición para quedarse a las puertas del podio al calor del público sevillano.

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Por delante, los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, vigentes campeones del mundo, dominaron de principio a fin (6:26.86) por delante de Rumanía, actual subcampeona intercontinental y plata en Sevilla con Stefan Berariu y Florin Lehaci (6:29.46), y los gemelos lituanos Dovydas y Domantas Stankunas (6:32.00).

De la misma forma, España se tenía que conformar con la cuarta posición en la final de doble scull con Rodrigo Conde (Club Remo Miño), cuarto en el Mundial 2025, y el diploma olímpico Caetano Horta (Club Mar de Noia).

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En este caso, la pareja gallega se quedó a poco más de un segundo de las medallas tras entrar con un tiempo de 6:21.67, por el 6:20.27 de los vigentes subcampeones mundiales, los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, que perdieron fuelle en los últimos metros.

El oro fue para los neerlandeses Melvin Twellaar y Simon van Dorp con 6:17.47, seguidos por los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey, a los que les faltaron metros para mejorar la plata (6:18.82).

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La tercera y última baza de la selección española fue el skiff del gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero), subcampeón mundial, doble subcampeón continental y diploma olímpico en doble scull, quien fue quinto tras el dominio del alemán Oliver Zeidler, plata mundial el pasado año en China y vencedor con 6:47.61.

Los puestos de honor se completaron con el bielorruso con bandera independiente Yauheni Zalaty, bronce mundial en 2025 y plata en la capital andaluza con 6:54.12; y el belga Tristan Vandenbussche, bronce al sprint con 6:57.32 por delante del noruego Jonas Slettemark Juel, cuarto con 6:58.87.

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La Copa del Mundo de Sevilla ha tenido como protagonista a alemanes, neerlandeses y británicos, dominadores de un medallero con presencia de hasta dieciocho países.

Al frente se ha situado Alemania con cuatro oros, doblete incluido en cuatro scull, mientras que la segunda plaza ha sido para Países Bajos, que con tres oros, tres platas y dos bronces ha sido el país con mayor número de preseas, ganando en doble scull masculino, cuatro sin y ocho femeninos.

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El tercer puesto ha sido para Gran Bretaña, que ha logrado dos oros, dos platas y un bronce, imponiéndose en cuatro sin masculino y skiff femenino, en este caso con la subcampeona mundial Lauren Henry en llegada de fotofinish con la lituana Viktorija Senkute.

Igualmente lograba dos metales dorados en la cita cartujana Hong Kong, con doblete en doble scull ligero, completándose la nómina de vencedores con Rumanía, Australia, Nueva Zelanda, la República Checa, México y Portugal. EFE

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