El japonés Kaneko logra en el Abierto de Austria su primer título en el DP World Tour

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- El japonés Kota Kaneko logró este domingo su primer título en el DP World Tour de golf al ganar el Abierto de Austria, disputado desde el jueves en el Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith.

Kaneko firmó 262 golpes totales (18 bajo par), con tres rondas de 65 y una final de 67, para ganar el torneo con dos de ventaja sobre el portugués Ricardo Gouveia y el estadounidense Davis Bryant, que compartieron la segunda plaza.

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De 23 años y con un swing muy personal, Kaneko encabezó la Orden de Mérito (ganancias) del Japan Golf Tour la temporada pasada, lo que le valió la exención para el DP World Tour.

Ha superado el corte en diez de sus doce participaciones y llegó a Kitzbühel tras haber quedado empatado en segunda posición en el Soudal Open belga de la semana pasada.

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A tres impactos acabaron tres jugadores, el español Rafa Cabreba-Bello, que terminó con un brillante 65 (-5), el austríaco Bernd Wiesberger y el italiano Gregorio de Leo.

Manuel Elvira se clasificó en el cuarteto que ocupó la séprima plaza a tres golpes de Kaneko, mientras que Eugenio López Chacarra lo hizo en un quinteto que ocupó la duodécima plaza final a seis del campeón. EFE

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